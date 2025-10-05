Meclis yasa tasarısını onayladı: Paradan 4 sıfır atılıyor

İran Meclisi, "Riyal" ile alt birimi "Kıran"ın kullanılmasını düzenleyen yasa tasarısını kabul etti. Meclis'in olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin itirazları değerlendirildi ve oylama yapıldı.

Oylamada 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullandı.

SÜREÇ 3 SENE DEVAM EDECEK

Ulusal para biriminin "riyal" olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimi ise kıran (kuruş) olarak belirlendi.

Yeni riyale geçiş dönemi en fazla 3 yıl sürecek. Bu süreçte eski banknot ve madeni paralar toplatılacak.

İran’da uzun süredir gündemde olan para biriminden sıfırların atılması uygulamasıyla, hesap ve işlemlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.