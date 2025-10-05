Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması

Kategoriler
Dün oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo taraftarı oldukça endişelendirdi. Singo'nun sağlık durumuna ilişkin Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan incelemelerde; Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.
Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama tamamı şu şekilde;
"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır"
Ligde dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.