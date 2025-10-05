Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 Singapur GP hangi kanalda, saat kaçta? Pole pozisyonu George Russel'ın

Formula 1 18. etabı bugün Singapur'da gerçekleştirilecek. Dün düzenlenen sıralama turlarında Mercedes pilotu George Russel pole pozisyonunun sahibi oldu. F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Singapur GP hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

F1 Singapur GP hangi kanalda, saat kaçta? Pole pozisyonu George Russel'ın
2025 Dünya Şampiyonası'nda yarışlar 18. etap olan Singapur GP ile devam ediyor. Yarışın sıralama turları 4 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sıralama turlarının sonucunda Pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russel'ın olurken, ikinci sırada ise son şampiyon Red Bull pilotu yer aldı.

McLaren pilotu ve Mercedes Pilotu Kimi Antonelli ise 3. ve 4. sıraya yerleşti.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen Singapur GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

F1 SİNGAPUR GP HANGİ KANALDA?

Singapur'da bulunan 5.063 km uzunluğundaki Marina Bay Street Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Singapur GP açıklanan bilgilere göre 4 ekranlarından yayınlanacak.

Yarışseverler ayrıca F1 TV'nin resmi internet sitesi üzerinden de yarışı canlı olarak izleyebilecekler.

F1 SİNGAPUR GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonasu'nın 18. yarışı olan Singapur GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın puan tablosunda ilk 5 sırada yer alan takımlar ve pilotlar ise şöyle:

Takımlar:

  1. McLaren - 623
  2. Mercedes - 290
  3. Ferrari - 286
  4. Red Bull - 272
  5. Williams - 101

Pilotlar:

  1. McLaren | Oscar Piastri - 324
  2. McLaren | Lando Norris - 299
  3. Red Bull | Max Verstappen - 255
  4. Mercedes | George Russel - 212
  5. Ferrari | Charles Leclerc - 165
