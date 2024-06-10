İsrail rehinelerin alınma görüntülerini yayınladı

10 Haziran 2024 22:15 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:18

İsrail güçleri rehinelerini Gazze'den aldığını gösteren görüntüleri yayınladı. Nuseyrat'a gerçekleştirilen "operasyonda" kurtardığı 3 rehine helikopterle çıkarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), geçtiğimiz cumartesi günü Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'a düzenlediği "özel operasyon" sırasında kurtardığı 3 rehinenin helikopterle Gazze Şeridi'nden çıkarıldığı anları gösteren yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde, Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) yer aldığı ve İsrail'in merkezindeki Sheba Tıp Merkezi'ne götürüldükleri anlar yer aldı.

İKİ FARKLI NOKTADAN 4 KİŞİ ALINDI

IDF, Nuseyrat'a gerçekleştirildiği "operasyonda" iki farklı noktadan 4 rehinenin kurtarıldığını bildirmişti. Kurtarılan rehinelerden Noa Argamani (25) görüntülerde yer almazken, özel kuvvetler tarafından başka bir binadan kurtarıldıktan sonra ayrı bir helikoptere bindirilmişti