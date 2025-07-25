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 | Berkay Alptekin

İstanbul'da nükleer zirve! İran ve Avrupa masaya oturdu

İstanbul'da yürütülen nükleer faaliyetlere ilişkin İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki görüşme sona erdi. İkinci turu gerçekleştirilen görüşmelere yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:00

'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda İran- ve - arasında saat 10.00 civarında başlayan nükleer faaliyetlere ilişkin görüşme 13.30'da sona erdi.

Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılan görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmelere yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katıldı.

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur görüşmelerini gerçekleştirmeyi kabul etmişti.

İran ile anlaşmanın Avrupa'daki tarafları olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 grubu, 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ile İran arasında süren dolaylı müzakerelere paralel olarak temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İstanbul'da nükleer zirve! İran ve Avrupa masaya oturdu

İSRAİL SALDIRILARI MÜZAKERELERE SEKTEYE UĞRATMIŞTI

İran ile ABD müzakere süreci devam ederken , 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmış ve hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci kesilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İstanbul'da nükleer zirve! İran ve Avrupa masaya oturdu

NÜKLEER ANLAŞMA VE "TETİK MEKANİZMASI"

İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar, ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.

İran, bunun üzerine bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve daha sonraki süreçte yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti.

İstanbul'da nükleer zirve! İran ve Avrupa masaya oturdu

İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidinde bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

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#Almanya
#İngiltere
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#fransa
#iran
#Abd
#Nükleer Anlaşmazlık
#Dünya
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