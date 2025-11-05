Kalmaegi Tayfunu nedeniyle Filipinler'de can kaybı yükseldi

Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle can kaybı yükseldi. Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden (OCD) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği belirtildi.

YARDIMA GİDEN ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Can kayıplarından 49'unun yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da yaşandığı ifade edildi. Cebu'nun güneyindeki Mindanao Adasında yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebatı da içerdiği aktarıldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ EVİNDEN OLDU

Tayfun nedeniyle 400 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Kalmaegi, bu yıl Filipinler'i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Kalmaegi Tayfunu'nun Filipinler'in ardından Vietnam'a ulaşması bekleniyor.