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 | Baran Aksoy

Kaosun altından 'tiyatro' çıktı! ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı

ABD’ye ait B-2 bombardıman uçakları gece saatlerinde İran'ın 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. ABD'nin İran ve İsrail arasındaki savaşa dahil olması tedirginliği arttırırken üst düzey İranlı bir siyasi, nükleer tesislere saldırının Washington tarafından Tahran’a önceden haber verildiğini öne sürdü.

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Kaosun altından 'tiyatro' çıktı! ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 12:01

İsrail ile İran arasındaki savaş 10. gününe girerken, ABD de İran'daki Natanz, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesisleri hedef alarak savaşa katıldı.

TRUMP BİZZAT DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıları bizzat doğruladı. Fordo tesisine yönelik bir bombalama gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, Tüm uçaklarımız şu anda İran hava sahasının dışında ve üslerine dönüyor” ifadelerini kullandı.

Kaosun altından 'tiyatro' çıktı! ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Saldırıyı ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an olarak nitelendiren Trump, "İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi. Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

Kaosun altından 'tiyatro' çıktı! ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı

ABD TAHRAN'A VURACAĞINI BİLDİRDİ

ABD'nin savaşa dahil olması bölgedeki gerginliği had safhaya çıkartırken üst düzey İranlı bir siyasi, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kaynak, Washington'ın İran nükleer tesislerine saldıracağına dair Tahran’a önceden haber verdiğini öne sürdü. Trump yönetimi, saldırıdan önce kapsamlı bir savaş istemediğini ve sadece Fordo, İsfahan ve Natanz’a bir sefere mahsus saldıracağını belirtti.

Kaosun altından 'tiyatro' çıktı! ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İranlı kaynağa göre; saldırıdan günlerce önce tesisler önceden tahliye edildi ve İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının çoğu güvenli konumlara sevk edildi. Öte yandan oydu görüntülerine göre Fordow nükleer tesisine yönelik ABD saldırısından iki gün önce büyük bir konvoy tespit edildi. Tahminlere göre zenginleştirilmiş Uranyum, 2 gün önce İran tarafından çıkarılarak başka bir konuma taşındı.

Kaosun altından 'tiyatro' çıktı! ABD ve İran'la ilgili bomba iddia: Her şey planlıydı

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