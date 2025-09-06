Karayipler'de savaş restleşmesi! ABD tehdit etti, Venezuela gözdağı verdi

Karayipler'de tansiyon giderek yükseliyor. ABD ile Veneuzela arasındaki karşılıklı restleşme adım adım savaşa götürüyor.

ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla Venezuela açıklarına savaş gemileri ve savaş uçakları göndermesinin ardından dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi.

TRUMP'TAN VENEZUELA'YA TEHDİT

Veneuzela ordusuna ait 2 savaş uçağının uluslararası sulardaki ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesi ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı. Duruma tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı adeta tehdit etti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.

"BAŞLARI BELAYA GİRECEK"

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye cevap verdi.

"UÇAKLARINIZI DÜŞÜRÜRÜZ"

Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." dedi.

MADURO'DAN 'SAVAŞ' RESTİ

ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan jet cevap geldi. Ülkesinin başkenti Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine karşı adeta rest çekti.

"SİLAHLI MÜCADELEYE GEÇERİZ"

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu; siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.

"TEHDİTLER VE MÜDAHALELER KARAYİPLER'E GERİ DÖNMEMELİ"

ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.