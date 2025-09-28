Balıkesir depremle sallandı! Gece boyu onlarca artçı oldu

Balıkesir depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.

BALIKESİR'DE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki fay hattındaki biriken stresin boşalmasıyla birlikte meydana gelen depremlerin ardından kentte artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; gece saatlerinde itibaren Sındırgı merkezli 40'tan fazla artçı sarsıntı oldu. AFAD'ın verilerinde artçı sarsıntıların büyüklüğü 2,9'a kadar çıktı.

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, "6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremini takip eden 5 veya daha küçük ölçekli artçı şokların uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.