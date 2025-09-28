Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Balıkesir depremle sallandı! Gece boyu onlarca artçı oldu

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büüyklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir geçtiğimiz günlerde de peş peşe meydana gelen 4,5 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerle sallanmıştı. Sındırgı'da gece boyu 40'tan fazla artçı sarsıntı oldu.

Balıkesir depremle sallandı! Gece boyu onlarca artçı oldu
Baran Aksoy
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025 09:53

depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.

Balıkesir depremle sallandı! Gece boyu onlarca artçı oldu

BALIKESİR'DE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki fay hattındaki biriken stresin boşalmasıyla birlikte meydana gelen depremlerin ardından kentte artçı sarsıntılar sürüyor. 'ın aktardığı verilere göre; gece saatlerinde itibaren merkezli 40'tan fazla oldu. AFAD'ın verilerinde artçı sarsıntıların büyüklüğü 2,9'a kadar çıktı.

Balıkesir depremle sallandı! Gece boyu onlarca artçı oldu

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, "6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremini takip eden 5 veya daha küçük ölçekli artçı şokların uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

