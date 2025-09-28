Nejat İşler'in küfürlerine dayanamadı: Muhabir, ünlü oyuncuya kafa attı

Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışı gazetecilerin objektiflerine takıldı. Mekan önünde bekleyen bir muhabir, oyuncuya peş peşe sorular yöneltmeye başladı.

Muhabirin sürekli olarak soru sormasından bunalan Nejat İşler, küfür ederek karşılık verdi. İşler'in o anları sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

NEJAT İŞLER'E KAFA ATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin devamı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun küfürlerinin ardından muhabir sinirlerine hakim olamayarak mikrofonu kenara bırakıp İşler’e kafa attı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada gündem olan o anlar, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri Nejat İşler’e destek verirken, kimileri de muhabiri eleştirdi.