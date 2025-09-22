Menü Kapat
 Banu İriç

Mahmud Abbas'tan tarihi oturumda Hamas'a silah bırakma çağrısı: Tek yetkili Filistin

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin devletinin tanınması için adım atan ülkelere teşekkür etti. Abbas, Filistin'in Gazze'yi yönetebilecek tek yetkili olduğunu vurguladığı konuşmasında Hamas'ın silahlarını teslim etmesini istedi.

Haber Merkezi
22.09.2025
23.09.2025
Devlet Başkanı Mahmud Abbas bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ına telekonferansla katılarak tarihi New York beyannamesi için teşekkür etti. Abbas, 'a da seslenerek çekilmelerini istedi.

Mahmud Abbas'tan tarihi oturumda Hamas'a silah bırakma çağrısı: Tek yetkili Filistin

Abbas'ın açıklamalarından satır başları:

- ile yan yana yaşayarak komşuluk içerisinde atılan adımlar için teşekkür ediyorum. İşgal güçleri 'den çekilmeli. 'daki Filistin hükümeti de

-Filistin Gazze'yi yönetebilecek tek yetkili. Hamas'ın hükümette hiçbir rolü olmayacak ve silahlarını teslim etmeli çünkü silahsız bir devlet istiyoruz. Bizim istediğimiz bir araya gelmiş bir devlet. Tek bir hukuka sahip devlet. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınıyoruz.

ABD VİZE VERMEMİŞTİ

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen tarihi oturuma Mahmud Abbas vize verilmediği için telekonferans yöntemiyle katıldı.

