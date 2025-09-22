Mahmud Abbas'tan tarihi oturumda Hamas'a silah bırakma çağrısı: Tek yetkili Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ına telekonferansla katılarak tarihi New York beyannamesi için teşekkür etti. Abbas, Hamas'a da seslenerek çekilmelerini istedi.

Abbas'ın açıklamalarından satır başları:

-İsrail ile yan yana yaşayarak komşuluk içerisinde atılan adımlar için teşekkür ediyorum. İşgal güçleri Gazze'den çekilmeli. Batı Şeria'daki Filistin hükümeti de

-Filistin Gazze'yi yönetebilecek tek yetkili. Hamas'ın hükümette hiçbir rolü olmayacak ve silahlarını teslim etmeli çünkü silahsız bir devlet istiyoruz. Bizim istediğimiz bir araya gelmiş bir devlet. Tek bir hukuka sahip devlet. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınıyoruz.

ABD VİZE VERMEMİŞTİ

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen tarihi oturuma Mahmud Abbas vize verilmediği için telekonferans yöntemiyle katıldı.