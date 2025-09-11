Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Meksika'da tanker patlaması faciası! Ölüler ve onlarca yaralı var

Meksika’nın başkenti Meksiko’da yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, en az 70 kişi yaralandı. Olayın ardından itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 08:28

Meksika’nın başkenti ’da, otoyolda seyir halindeyken devrilen bir akaryakıt tankeri büyük bir patlamaya yol açtı. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken en az 70 kişi yaralandı. Yaralıların 19’unun vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar bulunduğu açıklandı.

Meksika'da tanker patlaması faciası! Ölüler ve onlarca yaralı var

ACİL DURUM İLANI

Olay, kentin güneydoğusundaki kalabalık Iztapalapa bölgesinde bir otoyol üst geçidinin altında meydana geldi. sonrası alevler ve yoğun duman gökyüzüne yükseldi, çevredeki araçlar da alevlere teslim oldu.

Meksiko Şehri Hükümet Başkanı Clara Brugada, durumu “” olarak nitelendirerek, yaralıların şehirdeki çeşitli hastanelere nakledildiğini açıkladı. Patlamanın, tankerin devrilmesinin ardından meydana geldiği üzerinde duruluyor.

ON BİNLERCE LİTRE GAZ TAŞIYORDU

Yetkililer, tankerin yaklaşık 49 bin 500 litre gaz taşıdığını, patlamanın kentin Puebla’ya giden en önemli otoyollarından birinde gerçekleştiğini bildirdi. Yol, güvenlik gerekçesiyle süresiz kapatıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede itfaiye ve güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
#yangın
#trafik kazası
#patlama
#patlama
#tanker
#acil durum
#Meksiko
#Gaz Tankeri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.