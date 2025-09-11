Meksika'da tanker patlaması faciası! Ölüler ve onlarca yaralı var

Meksika’nın başkenti Meksiko’da, otoyolda seyir halindeyken devrilen bir akaryakıt tankeri büyük bir patlamaya yol açtı. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken en az 70 kişi yaralandı. Yaralıların 19’unun vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar bulunduğu açıklandı.

ACİL DURUM İLANI

Olay, kentin güneydoğusundaki kalabalık Iztapalapa bölgesinde bir otoyol üst geçidinin altında meydana geldi. Patlama sonrası alevler ve yoğun duman gökyüzüne yükseldi, çevredeki araçlar da alevlere teslim oldu.

Meksiko Şehri Hükümet Başkanı Clara Brugada, durumu “acil durum” olarak nitelendirerek, yaralıların şehirdeki çeşitli hastanelere nakledildiğini açıkladı. Patlamanın, tankerin devrilmesinin ardından meydana geldiği üzerinde duruluyor.

ON BİNLERCE LİTRE GAZ TAŞIYORDU

Yetkililer, tankerin yaklaşık 49 bin 500 litre gaz taşıdığını, patlamanın kentin Puebla’ya giden en önemli otoyollarından birinde gerçekleştiğini bildirdi. Yol, güvenlik gerekçesiyle süresiz kapatıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede itfaiye ve güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor.