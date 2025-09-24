Meloni'nin Şara'ya bakışı gündem oldu!

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde devam ediyor. Birçok lider ikili temaslarda bulunurken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni'nin New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştüğü belirtildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

MELONİ'NİN ŞARA'YA BAKIŞLAR...

Basına yansıyan karelerde ise Meloni’nin Şara’ya bakışları dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada defalarca kez beğenilip paylaşıldı.