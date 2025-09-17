Menü Kapat
24°
 Berkay Alptekin

Rusya'da hayatını kaybeden muhalif lider Navalny'nin eşinden şok iddia: "Alexei zehirlendi"

Rusya'da hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, 2024 yılında eşinin biyolojik örneklerinin yurtdışına kaçırıldığını ifade etti. Navalnaya, yaptığı açıklamada, örneklerin yabancı laboratuvar testlerine sokulduğu ve sonuçlarına göre Navalny'nin zehirlenerek öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya'da hayatını kaybeden muhalif lider Navalny'nin eşinden şok iddia:
17.09.2025
17.09.2025
'da tutuklu bulunduğu cezaevinde geçen yıl 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider 'nin ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, sosyal medya hesabı üzerinden eşinin biyolojik örneklerinde yapılan yabancı laboratuvar testlerine ilişkin açıklama yaptı.

Navalnaya, 2024 yılında Navalny'den alınan biyolojik bulguların yurtdışına kaçırıldığını ve iki farklı laboratuvar tarafından incelendiğini söyledi. Navalnaya açıklamasında, "İki farklı ülkedeki bu laboratuvarlar aynı sonuca vardı: Alexei öldürüldü. Daha açık bir ifadeyle zehirlendi" ifadelerini kullandı.

Yulia Navalnaya, bu "rahatsız edici gerçeğe" dair bulguları açıklamaları için laboratuvarlara çağrıda bulundu.

Rusya'da hayatını kaybeden muhalif lider Navalny'nin eşinden şok iddia: "Alexei zehirlendi"

MUHALİF LİDER NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhalifi olarak nitelendirilen 47 yaşındaki Alexei Navalny, geçtiğimiz yıl 16 Şubat'ta tutuklu bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 numaralı cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "3 No'lu cezaevindeki hükümlü Alexei Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı.

Navalny'nin nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanmış, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, " izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti.

Navalny'nin cenazesi 24 Şubat'ta annesine teslim edilmiş, 1 Mart'ta Moskova'da cenaze töreni düzenlenmişti.

Yakınları ve Batılı ülkeler, Navalny'nin Putin'in emriyle öldürüldüğünü iddia ediyor.

