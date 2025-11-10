Rusya'dan Trump'ı kızdıracak hamle

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan'ın Rus petrolü alımını sürdürdüğünü açıkladı. Rudenko, Moskova'da gazetecilerin sorusu üzerine, "Hindistan'ın Rus petrolü almaya devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını "önemli ölçüde azalttığını" öne sürmüştü. Ancak Rudenko'nun son sözleri, Washington'ın bu iddiasıyla çelişiyor gibi görünüyor.
Rusya’nın Hindistan’a petrol sevkiyatında indirim yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise Rudenko, bu konuda bilgisi olmadığını belirterek yanıt verdi.
ABD yönetimi, Rusya’dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden biri haline gelen Hindistan’a, bu ticaret gerekçesiyle yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Bu karar, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinde yeni bir gerilim noktası yaratmış durumda.