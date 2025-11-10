Rusya'dan Trump'ı kızdıracak hamle

ABD yönetimi, Rusya’dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden biri haline gelen Hindistan’a, bu ticaret gerekçesiyle yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Bu karar, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinde yeni bir gerilim noktası yaratmış durumda.