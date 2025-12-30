Menü Kapat
Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

Aralık 30, 2025 14:55
1
Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

Rusya Hazinesi, dijital rubleyle bütçe ödemesi kabulüne yönelik tüm teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Yeni sistem 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye alınacak.

Rusya’da dijital para adımları yeni yılda somut bir aşamaya geçiyor. Rusya Federasyonu Hazinesi, dijital rubleyle ödeme kabulüne ilişkin altyapının hazır olduğunu duyurdu. Hazinenin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, dijital ruble 2026 yılı itibarıyla bütçeye yapılan ödemelerde aktif olarak kullanılacak.

2
Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

DİJİTAL CÜZDAN SAHİPLERİNE DOĞRUDAN ÖDEME İMKÂNI

Paylaşılan bilgilere göre, dijital ruble platformunda cüzdanı bulunan mükellefler 1 Ocak 2026’dan itibaren bütçeye dijital rubleyle ödeme yapabilecek. Ödemeler, sistemde tanımlanan “benzersiz tahakkuk tanımlayıcısı” üzerinden gerçekleştirilecek. Yani süreç, klasik ödeme kanallarından bağımsız olarak doğrudan dijital ruble altyapısı üzerinden işleyecek.

3
Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

Hazırlık sürecinde dijital ruble hesaplarının bütçe sistemleriyle entegrasyonunun tamamlandığına dikkat çekildi. Yetkililer, tahsilat işlemlerinin sorunsuz şekilde yürümesini hedeflediklerini vurguladı. Açıkçası bu adım, kamu gelirlerinde dijitalleşmenin hızlanması anlamına geliyor.

4
Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

YASAL ZEMİN TEMMUZ 2025’TE OLUŞTURULDU

Dijital rubleyle ödeme kabulünün yasal dayanağı da daha önce atılmıştı. Açıklamada, 31 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren 303-FZ sayılı Federal Yasa hatırlatıldı. Bu düzenlemeyle Rusya Merkez Bankası ile Rusya Hazinesi arasında kurulan iş birliği çerçevesinde, Federal Hazine adına dijital ruble hesabı açılmasının önü açılmıştı. Böylece bütçe gelirlerinin bu hesap üzerinden tahsil edilmesi yasal olarak mümkün hale geldi.

5
Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

KAMU ÖDEMELERİNDE KULLANIM ALANI GENİŞLİYOR

Dijital rublenin kullanım alanı yalnızca vergi ve benzeri bütçe gelirleriyle sınırlı kalmayacak. Açıklamaya göre, federal bütçeden finanse edilen kurumlar ve özerk kuruluşlar adına yapılacak tahsilatlar da dijital ruble üzerinden gerçekleştirilebilecek.

