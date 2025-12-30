Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Hazinesi, dijital rubleyle bütçe ödemesi kabulüne yönelik tüm teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Yeni sistem 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye alınacak.
Rusya’da dijital para adımları yeni yılda somut bir aşamaya geçiyor. Rusya Federasyonu Hazinesi, dijital rubleyle ödeme kabulüne ilişkin altyapının hazır olduğunu duyurdu. Hazinenin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, dijital ruble 2026 yılı itibarıyla bütçeye yapılan ödemelerde aktif olarak kullanılacak.
Paylaşılan bilgilere göre, dijital ruble platformunda cüzdanı bulunan mükellefler 1 Ocak 2026’dan itibaren bütçeye dijital rubleyle ödeme yapabilecek. Ödemeler, sistemde tanımlanan “benzersiz tahakkuk tanımlayıcısı” üzerinden gerçekleştirilecek. Yani süreç, klasik ödeme kanallarından bağımsız olarak doğrudan dijital ruble altyapısı üzerinden işleyecek.
Hazırlık sürecinde dijital ruble hesaplarının bütçe sistemleriyle entegrasyonunun tamamlandığına dikkat çekildi. Yetkililer, tahsilat işlemlerinin sorunsuz şekilde yürümesini hedeflediklerini vurguladı. Açıkçası bu adım, kamu gelirlerinde dijitalleşmenin hızlanması anlamına geliyor.
Dijital rubleyle ödeme kabulünün yasal dayanağı da daha önce atılmıştı. Açıklamada, 31 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren 303-FZ sayılı Federal Yasa hatırlatıldı. Bu düzenlemeyle Rusya Merkez Bankası ile Rusya Hazinesi arasında kurulan iş birliği çerçevesinde, Federal Hazine adına dijital ruble hesabı açılmasının önü açılmıştı. Böylece bütçe gelirlerinin bu hesap üzerinden tahsil edilmesi yasal olarak mümkün hale geldi.
Dijital rublenin kullanım alanı yalnızca vergi ve benzeri bütçe gelirleriyle sınırlı kalmayacak. Açıklamaya göre, federal bütçeden finanse edilen kurumlar ve özerk kuruluşlar adına yapılacak tahsilatlar da dijital ruble üzerinden gerçekleştirilebilecek.