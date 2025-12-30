Rusya’dan yeni parasını tedavüle alıyor

Rusya Hazinesi, dijital rubleyle bütçe ödemesi kabulüne yönelik tüm teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Yeni sistem 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye alınacak.

Rusya’da dijital para adımları yeni yılda somut bir aşamaya geçiyor. Rusya Federasyonu Hazinesi, dijital rubleyle ödeme kabulüne ilişkin altyapının hazır olduğunu duyurdu. Hazinenin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, dijital ruble 2026 yılı itibarıyla bütçeye yapılan ödemelerde aktif olarak kullanılacak.