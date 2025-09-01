Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sandviçine mayonez katamayınca çıldırdı! Kafeyi ateşe verdi: 1'i çocuk 3 yaralı

İspanya'da 50 yaşındaki bir adam kafede mayonez bittiği için ortalığı ateşe verdi. Sinirli müşterinin ortalıkta terör estirdiği anlar kameraya yansıdı. Olayda küçük bir çocuk ve iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 22:37

'nın kentine bağlı Los Palacios y Villafranca kasabasında 21 Ağustos'ta yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.

Sandviçine mayonez katamayınca çıldırdı! Kafeyi ateşe verdi: 1'i çocuk 3 yaralı

MAYONEZ BİTTİĞİ İÇİN ÇILDIRDI

Las Postas adlı kafeye gelen bir müşteri aldığı sandviçlerin yanına mayonez istedi. Garson tarafından mayonezin bittiğinin söylenmesiyle sinirlenen müşteri, kafede diğer insanlar varken bar bölümünü ateşe verdi.

Sandviçine mayonez katamayınca çıldırdı! Kafeyi ateşe verdi: 1'i çocuk 3 yaralı

BENZİN GETİRİP KAFEYİ YAKTI

İspanya basınında yer alan haberlerde, adı açıklanmayan 50 yaşındaki adamın, kafeye oğluyla birlikte geldiği ve iki sandviç sipariş ettiği aktarılarak, iki garsona mayonez olup olmadığını sorduğu, ardından olumsuz yanıt alınca kafeden ayrıldığı ifade edildi. Şahsın birkaç dakika sonra ise içerisinde benzin olan 1,5 litrelik bir şişeyle kafeye geri geldiği aktarılan haberlerde, zanlının kafeye ateşe vermesinin ardından kaçtığı sırada bir garson tarafından kovalandığı ve kısa sürede polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

Çalışanlar tarafından kısa sürede söndürülen yangında, aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu toplam 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
Zanlının, mala zarar verme, ve tehlikeye sebebiyet verme suçlarından yargılanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en huzursuz ülkesi belli oldu! Huzur arayanların adresi ise İzlanda olabilir
ETİKETLER
#yangın
#sevilla
#kundaklama
#suç
#kafe
#ispanya
#Mayonez
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.