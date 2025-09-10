Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi

Sigara içme alanlarını kısıtlayan yasa tasarısı önerisi kabul edildi. İspanya hükümeti, kafe ve restoran teraslarının yanı sıra çeşitli açık hava alanlarında da içilen sigara ve tütün ürünlerini yasaklayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:51

hükümeti, kamu sağlığının korunması amacıyla çeşitli dış mekanlarda sigara kullanımının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı önerisini onayladı. Söz konusu tasarı kapsamında, kafe ve restoran terasları, otobüs durakları ve stadyumların da dahil olduğu açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak. Avrupa ülkelerinde artarak devam eden bu yasakların ülkemizde de uygulanıp uygulanmayacağı ise oldukça merak konusu oldu.

Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi

Yasak, konserler, kutlamalar, üniversite kampüsleri ve kuruluşları yakınlarındaki bölgelerde de geçerli olacak. Yasağın ayrıca genç nüfus arasında sıkça kullanılan elektronik sigaraları da kapsaması bekleniyor.

Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi

REŞİT OLMAYAN GENÇLERE TAMAMEN YASAK

Tasarı ayrıca, ürünlerinin kansere yol açan ciddi sağlık riskleri taşıması nedeniyle, reşit olmayan gençler arasında tütün tüketimini yasaklamayı ve tütün ürünlerinin reklamı, tanıtımı ve sponsorluğunun engellenmesini amaçlıyor, ancak hükümetin onayladığı tasarı önerisi, tütün ürünlerinin ambalajlarında marka ve logoların kaldırılması ile sadeleşmeye gidilmesine yönelik bir adım içermiyor. Söz konusu tasarının, istişare sürecinin ardından İspanya parlamentosunda oylamaya sunulması bekleniyor.

Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI ÇIKARLARIN ÜSTÜNDEDİR!"

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia açıklamasında, "Halkımızın sağlığını her zaman özel çıkarlardan önde tutacağız. Herkesin temiz hava soluma, daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürme hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi

OTEL SEKTÖRÜNDEN TEPKİ GELDİ!

İspanya’daki konaklama sektörü işletmecileri ise yılın her mevsiminde kullanılan açık hava teraslarının tütün kullanıcıları tarafından sıkça tercih edildiğini vurgulayarak, kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini savundu ve söz konusu tasarıyı eleştirdi.

İspanya’da her yıl yaklaşık 50 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor!

İspanya’da yetkililerin önce açıkladığı verilere göre, iç mekanlarda sigara içmenin 2011 yılından beri yasak olduğu ülkede her yıl yaklaşık 50 bin kişi sigara tüketimine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.

Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi

Benzer yasaklar Fransa’da da yürürlüğe girmişti!

İspanyol hükümetinin onayladığı tasarı önerisi, Fransa’da geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren sigara yasaklarına benziyor ancak, Fransa kafe teraslarını ve elektronik sigaraları yasağa tabi tutmamıştı.

ETİKETLER
#Gündem
#Sağlık
#ispanya
#tütün
#Elektronik Sigara
#Sigara Yasakı
#Kamu Sağlığı
#Açık Alanlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.