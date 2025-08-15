Sivrisinekleri kaçıran şarkı bulundu!

Yaz sıcaklarının artmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler ısırmasıyla insanları rahatsız etmeye devam ediyor. Sivrisineklerle ilgili 2019 yılında yapılan ilginç bir çalışma Skrillex'in bir şarkısının ısırma davranışlarını etkilediğini ortaya koydu.

10 DAKİKA DİNLETMEK YETİYOR

Eğer sivrisineklere 10 dakika boyunca bu şarkı dinletildiğinde saldırmada geciktiği ve daha az beslendiği ortaya kondu. Şarkının içeriğindeki yüksek ve düşük frekanslı titreşimler hem ısırma hem de üremeyle ilgili hareketlerini bozuyor.