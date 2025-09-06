Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

"Sorunsuz" dendi, 17 kişiyi öldürdü! Lizbon'daki füniküler faciasında şok gelişme

Portekiz'in başkenti Lizbon’da raydan çıkan Gloria füniküleri, 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza sonrası Gloria füniküleri hakkında şoke eden yeni belgeler ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 11:36

’in kalbi ’da geçtiğimiz gün raydan çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan tarihi Gloria füniküleri hakkında yeni belgeler gün yüzüne çıktı.

Portekiz merkezli Observador gazetesinin yayımladığı bir raporda, kaza yaşanmadan yalnızca birkaç saat önce fünikülerde güvenlik denetimi yapılmıştı.

"Sorunsuz" dendi, 17 kişiyi öldürdü! Lizbon'daki füniküler faciasında şok gelişme

KAZA GÜNÜ "İŞLETMEYE UYGUN" RAPORU VERİLDİ

Denetime dair belgelerde, mühendislerin 9.13’te başladıkları incelemeyi yarım saat içinde tamamladıkları belirtiliyor.

Raporda, fünikülerin “işletmeye uygun” olduğu ve kablo değişiminin 263 gün sonra yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca zincirler, raylar, metal parçalar, denge kablosu ve üst ağ bağlantılarının da teknik standartlara uygun bulunduğu vurgulandı.

"Sorunsuz" dendi, 17 kişiyi öldürdü! Lizbon'daki füniküler faciasında şok gelişme

ŞİRKET BAKIM İHALESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Facianın ardından bakım süreçleriyle ilgili soru işaretleri gündeme gelmişti. Zira işletmeci şirket Carris, ağustos sonunda açılan bakım ihalesini, tüm tekliflerin bütçeyi aşması nedeniyle iptal etmişti. Ancak şirket, bakımda herhangi bir kesinti olmadığını savunuyor.

"Sorunsuz" dendi, 17 kişiyi öldürdü! Lizbon'daki füniküler faciasında şok gelişme

"SORUNSUZ" DENDİ, 17 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Füniküler aynı gün sabah saatlerinde “sorunsuz” raporu almasına rağmen saatler sonra raydan çıkıp sekizi turist 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu kaza, kamuoyunda denetimlerin yeterliliği ve bakım süreçlerinin şeffaflığına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sri Lanka'da feci kaza! Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'da feci kaza! Devrilen otobüsteki onlarca kişi öldü
ETİKETLER
#portekiz
#lizbon
#Füniküler Kazası
#Gloria Fünikülörü
#Güvenlik Denetimleri
#Carris
#Kamuoyunda Tartışma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.