"Sorunsuz" dendi, 17 kişiyi öldürdü! Lizbon'daki füniküler faciasında şok gelişme

Portekiz’in kalbi Lizbon’da geçtiğimiz gün raydan çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan tarihi Gloria füniküleri hakkında yeni belgeler gün yüzüne çıktı.

Portekiz merkezli Observador gazetesinin yayımladığı bir raporda, kaza yaşanmadan yalnızca birkaç saat önce fünikülerde güvenlik denetimi yapılmıştı.

KAZA GÜNÜ "İŞLETMEYE UYGUN" RAPORU VERİLDİ

Denetime dair belgelerde, mühendislerin 9.13’te başladıkları incelemeyi yarım saat içinde tamamladıkları belirtiliyor.

Raporda, fünikülerin “işletmeye uygun” olduğu ve kablo değişiminin 263 gün sonra yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca zincirler, raylar, metal parçalar, denge kablosu ve üst ağ bağlantılarının da teknik standartlara uygun bulunduğu vurgulandı.

ŞİRKET BAKIM İHALESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Facianın ardından bakım süreçleriyle ilgili soru işaretleri gündeme gelmişti. Zira işletmeci şirket Carris, ağustos sonunda açılan bakım ihalesini, tüm tekliflerin bütçeyi aşması nedeniyle iptal etmişti. Ancak şirket, bakımda herhangi bir kesinti olmadığını savunuyor.

"SORUNSUZ" DENDİ, 17 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Füniküler aynı gün sabah saatlerinde “sorunsuz” raporu almasına rağmen saatler sonra raydan çıkıp sekizi turist 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu kaza, kamuoyunda denetimlerin yeterliliği ve bakım süreçlerinin şeffaflığına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.