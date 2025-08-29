Taşlı saldırıya uğramıştı! Arjantin Devlet Başkanı Milei'den olaya ilginç yorum

Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçla halkı selamladığı sırada protestocu bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Javier Milei, daha sonra kaldığı otelde basın mensuplarına konuştu.

"MUHALEFETİN ÇARESİZLİĞİ..."

Milei, saldırı anını değerlendirirken, “Dün partili arkadaşım Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi. Bu inanılmaz bir manzaraydı. Muhalefetin çaresizliği apaçık ortadaydı” ifadelerini kullandı.

“BİZİ SİNDİREMEZLER”

Seçim çalışmaları sırasında şiddet yanlısı küçük bir grubun kendilerine taşlarla saldırdığını vurgulayan Milei, “Bu korkakça eylemler bizi asla yıldırmayacak. Tam tersine, daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyor. Çaresizlik içindeler. Bu saldırılar Javier Milei’ye değil, Arjantin halkının özgürlüğüne yöneliktir” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, saldırının ardından “kamu otoritesine saldırı” ve “kamuoyunu tehdit” suçlamalarıyla ceza davası açıldığını duyurdu. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni ise olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.