Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Taşlı saldırıya uğramıştı! Arjantin Devlet Başkanı Milei'den olaya ilginç yorum

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Buenos Aires’te seçim konvoyuna yönelik taşlı saldırıyı yorumlayarak olayın kendisi için “heyecan verici” olduğunu söyledi. Muhalefeti sorumlu tutarak rakiplerine meydan okudu!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 07:43

Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçla halkı selamladığı sırada protestocu bir grubun taşlı saldırısına uğrayan , daha sonra kaldığı otelde basın mensuplarına konuştu.

Taşlı saldırıya uğramıştı! Arjantin Devlet Başkanı Milei'den olaya ilginç yorum

"MUHALEFETİN ÇARESİZLİĞİ..."

Milei, saldırı anını değerlendirirken, “Dün partili arkadaşım Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi. Bu inanılmaz bir manzaraydı. Muhalefetin çaresizliği apaçık ortadaydı” ifadelerini kullandı.

Taşlı saldırıya uğramıştı! Arjantin Devlet Başkanı Milei'den olaya ilginç yorum

“BİZİ SİNDİREMEZLER”

sırasında şiddet yanlısı küçük bir grubun kendilerine taşlarla saldırdığını vurgulayan Milei, “Bu korkakça eylemler bizi asla yıldırmayacak. Tam tersine, daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyor. Çaresizlik içindeler. Bu saldırılar Javier Milei’ye değil, halkının özgürlüğüne yöneliktir” diye konuştu.

Taşlı saldırıya uğramıştı! Arjantin Devlet Başkanı Milei'den olaya ilginç yorum

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, saldırının ardından “kamu otoritesine saldırı” ve “kamuoyunu tehdit” suçlamalarıyla ceza davası açıldığını duyurdu. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni ise olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ETİKETLER
#arjantin
#arjantin
#protesto
#javier milei
#javier milei
#seçim çalışmaları
#Siyasi Şiddet
#Taş Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.