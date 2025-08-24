Menü Kapat
 Berrak Arıcan

The Sopranos'un usta ismi Jerry Adler hayatını kaybetti

'The Sopranos' dizisinde Herman 'Hesh' Rabkin rolüyle akıllara kazınan Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünü ailesi duyurdu.

The Sopranos'un usta ismi Jerry Adler hayatını kaybetti
24.08.2025
24.08.2025
'The Sopranos'taki Herman 'Hesh' Rabkin rolüyle hafızalara kazınan Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. 'The Sopranos' dizisindeki uzun soluklu rolüyle tanınan ve tiyatro yönetmeni Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Adler'in ölümü, dün ailesi tarafından duyuruldu.

Oyuncu arkadaşı Frank J. Reilly ise sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük aktör, arkadaşım Jerry Adler bugün 96 yaşında vefat etti. Onu ikonik rollerinden birinden, konuk oyuncu olarak yer aldığı birçok yapımdan tanıyorsunuz. 65 yaşına kadar oyunculuğa başlamamış biri için fena değil. IMDb sayfasına göz atın.''

The Sopranos'un usta ismi Jerry Adler hayatını kaybetti

JERRY ADLER KİMDİR?

Jerry Adler'in tiyatroda onlarca yıllık bir kariyeri vardı, ancak filmlerde ve televizyonda 1990'ların başında görünmeye başladı.

İlk önemli film rollerinden biri, Woody Allen'ın 1993 yapımı, gizem-komedi türündeki filmi 'Manhattan Murder Mystery'deydi. Adler daha sonra 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' ve 'Transparent' gibi yapımlarda önemli roller üstlendi. Ancak Adler'in hafızalara kazınmasını sağlayan ise 'The Sopranos'taki Herman 'Hesh' Rabkin rolü oldu.

