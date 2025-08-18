Simay Barlas'ın annesini oynayacak oyuncu belli oldu! Ayten Soykök Aynadaki Yabancı dizisinde

Bir annenin evladına kavuşmak için verdiği büyük savaş ve değişim hikâyesinin anlatılacağı "Aynadaki Yabancı" dizisinin başrollerinde Onur Tuna ve Simay Barlas yer alıyor. Kadrosu netleşen diziye, son olarak Ayten Söykök katıldı.

AYTEN SOYKÖK, AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak “Aynadaki Yabancı” dizisinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı. Birçok unutulamaz dizide rol alan Ayten Soykök, yapımla el sıkıştı. Soykök, Eda Teksöz’ün yöneteceği dizide Melahat karakteriyle yer alacak.

Saç, makyaj provaları devam eden dizide Ayten Soykök, Azra’nın (Simay Barlas) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide evladına kavuşmak için kimliğini değiştiren ve Karaaslan ailesine karşı mücadele veren Azra’nın etkileyici hikayesi ekrana taşınacak.

AYTEN SOYKÖK KİMDİR?

2 Şubat 1975 Ankara doğumlu Ayten Soykök, eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosunda almış olup, 1997 yılında ilk TV dizisi olarak Baba Evi dizisinde oynamaya başladı. 1999-2002 yılları arasında 4 sezon olarak Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı. 2000 yılında 2.sinema filmi olarak Abuzer Kadayıf filminde oynadı. Ardından 2001 yılında Tatlı Hayat TV dizisinde olarak rol aldı.