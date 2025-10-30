Menü Kapat
19°
Dünya
Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

Gazze, iki yıl süren ağır bombardımanların ardından yeniden diriliş sürecine girdi. Türkiye’yi temsilen bölgede bulunan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yıkıcı savaşın harabeye çevirdiği şehirlerde hayatın yeniden filizlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:37

Sivil Savunması’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, özellikle en büyük yıkımın yaşandığı Han Yunus ve Refah bölgelerinde yoğunlaşıyor. Enkaz kaldırma ve moloz temizleme faaliyetlerine destek veren ekipleri, bir yandan sokakları yeniden açıyor diğer yandan ise barınma, gıda, eğitim ve geçim kaynaklarını ayağa kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor.

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

İDDEF’in katkı sunduğu bu süreç, kısa vadeli yardımların ötesine geçerek, kalkınma odaklı kalıcı bir yeniden inşa hamlesine dönüşmüş durumda.

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

İDDEF ekipleri, yerel sivil savunma kurumlarıyla birlikte hareket ederek savaşın yıktığı altyapıyı ayağa kaldırmak, şehirleri yeniden yaşanabilir hale getirmek için çalışıyor.

Gazze’de yıllardır kesintisiz faaliyet yürüten kuruluşlar arasında yer alan İDDEF, Türkiye’nin insani yüzünü temsil eden bir dayanışma hattı oluşturuyor. Kurumun bölgede yürüttüğü çalışmalar, savaş sonrası dönemde toplumsal hayatın yeniden canlanmasına somut katkılar sağlıyor.

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

Çalışmalara destek olmak isteyen vatandaşlarımız kurumun resmi web sitesi olan iddef.org’tan online bağış yaparak Gazze'nin yeniden kalkınması sürecine destek olabiliyor.

Türkiye Gazze’de İDDEF Sahada; Savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı
#gazze
#iddef
#yardım
#kalkınma yolu projesi
#Sivil Savunma Kanunu
#Enkaz Kaldırma
#Yeniden İnşa
#Dünya
