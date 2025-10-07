Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Türkiye'den Guinness rekortmeni! Instagram global hesabında paylaşıldı

Samsun'da yaşayan Osman Ismak, geri takla atma rekoruyla Guinness'e girmeyi başardı. Instagram'ın global hesabında da paylaşıldı. Deniz kenarında takla gösterisi videosu, 100 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 15:58

Ordu'nun Korgan ilçesinde dünyaya gelen ve devlet korumasında büyüyen Osman Ismak, çocuk yaşta başladığı kariyerine antrenör olarak devam ediyor. Samsun'un Terme İlçe Müftülüğü'nde görev yapan aynı zamanda judo antrenörlüğü görevini yürüten Osman Ismak'ın plajda gerçekleştirdiği geri takla gösterisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntü, Instagram'ın global hesabında paylaşılırken, 100 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Türkiye'den Guinness rekortmeni! Instagram global hesabında paylaşıldı

GUİNESS REKORLAR KİTABI'NDA GERİ TAKLA REKORU KIRDIM

Yeni rekorlar kırmak için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Osman Ismak, "10 Ağustos 2025 tarihinde Terme'de düzenlenen plaj futbolu müsabakasından sonra arkadaşlarımızla serinlemek için denize girdik. O sırada herkesin beğenebileceği geri takla videosu aklıma geldi. Bunu kayıt altına aldık. Videoyu sosyal medyaya yükledim. Kısa sürede vatandaşlarımız tarafında bir hayli ilgi gördü. Bu video İnstagram yetkililerinin dikkatini çekti ve benim iletişim kurarak videoyu paylaşmak istediler. Bu teklif beni hem heyecanlandırdı, hem de gururlandırdı. Ülkemizde yetenekli insanları dünyaya göstermek için bir fırsattı. Daha önce Guiness Rekorlar Kitabı'nda 57 olan geri takla rekoruna 60'a çıkararak kırmayı başardım. Bundan sonrada yeni rekorlar kırmak için de çalışmalarımı yapmaktayım. İnstagram tarafından paylaşılan videom beni gururlandırdı çünkü videonun dünyaya kötü örnek değil, aksine spora özendiren, insanları harekete geçiren bir şey sunabildiysem ne mutlu bana. Bu video sayesinde bir çocuğun spora başlamasında vesile olabildiysem bu en büyük başarıdır" dedi.

Türkiye'den Guinness rekortmeni! Instagram global hesabında paylaşıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle
ETİKETLER
#Spor
#rekor
#judo
#Guinness Rekorlar Kitabı
#Geri Takla
#Osman Ismak
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.