14°
Ekonomi
Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliğinin (OİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin toplam ihracatı eylül 2025'te yüzde 3 artarak 22 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk otomotiv sektörü, eylülde Almanya'ya yüzde 44 artışla 608 milyon dolar ve Fransa'ya yüzde 32 yükselişle 459 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Endüstrisi İhracatçı Birliğinin (OİB) açıklamasına göre, Türk otomotiv sektörü, eylülde 'ya yüzde 44 artışla 608 milyon dolar ve 'ya yüzde 32 yükselişle 459 milyon dolarlık gerçekleştirdi. Eylül 2025'te yüzde 7,7 artışla ihracatında birinci sırada yer alan otomotiv endüstrisi, 3 milyar 661 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 16,2 oldu.

Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle

Yılın ilk dokuz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolara çıktı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ürün gruplarında çift haneli artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle

Çelik, "Almanya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İspanya'ya yüzde 77 ihracat artışı kaydettik" ifadesini kullandı. Eylülde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar olurken, binek otomobiller dış satımı yüzde 1 azalarak 1 milyar 77 milyon dolara geriledi.

TAŞIMAYA MAHSUS TAŞITLARDA YÜZDE 55 ARTIŞ

Taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 55 artışla 697 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 30 artışla 258 milyon dolar, çekiciler ihracatı da yüzde 25 düşüşle 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 11 arttı. Önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 24, İtalya'ya yüzde 26, Polonya ve Belçika'ya yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 42 ihracat artışı yaşanırken, İspanya'ya yüzde 12, Rusya Federasyonu'na ise %yüzde 62 ihracat düşüşü kaydedildi.

Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle

BİNEK OTOMOBİLDE İHRACAT YÜKSELDİ

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 10 artarken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 74, Almanya'ya yüzde 39 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 71, Slovenya'ya yüzde 18, Polonya'ya yüzde 25 ihracat düşüşü yaşandı.

Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya'ya yüzde 386, İspanya'ya yüzde 359, Fransa'ya yüzde 122 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a yüzde 16 ihracat düşüşü oldu. Otobüs-minibüs-midibüslerde Fransa'ya yüzde 78, Almanya'ya yüzde 730, İspanya'ya yüzde 172, Birleşik Krallık'a yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.

ALMANYA VE FRANSA LİSTE BAŞINDA

Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat eylülde yüzde 44 artışla 608 milyon dolar oldu. Fransa yüzde 32 ihracat artışı ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Birleşik Krallık'a yönelik ihracat ise yüzde 16 düşüşle 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv vites yükseltti! İhracatta rekor hamle

Eylülde ülke grubu bazında lider olan Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan yüzde 74 pay aldı. ülkelerine ihracat yüzde 19 artışla 2 milyar 704 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 14 azaldı.

