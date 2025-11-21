Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Üç asır önce batmıştı! Dünyanın en değerli batığı San Jose'nin eserleri gün yüzüne çıkarıldı

Kolombiya'da su altı kurtarma çalışmaları sonucu 317 yıl önce batan İspanyol savaş gemisi San Jose'nin milyarlarca dolarlık eserlerini gün yüzüne çıkardı. Çıkarılan eserlerin arasında bir gemi topu, altın ve bronz sikkeler ile bir porselen fincan olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üç asır önce batmıştı! Dünyanın en değerli batığı San Jose'nin eserleri gün yüzüne çıkarıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 14:01

Cumhurbaşkanı Gustavo petro'nun da katılımıyla su altı robotları kullanılarak yürütülen çalışmalarda 317 yıl önce Karayipler'de batan, "dünyanın en değerli batığı" olarak anılan İspanyol savaş gemisi San Jose'den bir gemi topu, altın ve bronz sikkeler ve bir porselen fincan çıkarıldı.

Yetkililer, batıktan çıkarılan eserlerin laboratuvar ortamında kapsamlı koruma ve analiz sürecine alınacağını, enkazdaki diğer eserlerin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İçerisinde toplam dğerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin edilen altın külçe, değerli taş ve mücevher bulunan İspanyol kalyonu, 1708'de Veraset Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından denizin dibine yollanmıştı.

Aralık 2015'te dönemin Kolombiya hükümeti, Karayip Denizi'nde batırılan San Jose'nin enkazını Cartagena açıklarında bulduğunu duyurmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YASAL ANLAŞMAZLIK

San Jose hazinelerinin kime ait olduğu konusunda hala pek çok tartışma yaşanıyor.

İspanya, 2001 UNESCO Sözleşmesi ile geminin egemen dokunulmazlığa sahip olduğu savını ileri sürerek hazinenin iadesini talep ediyor.

Kolombiya ise geminin kendi topraklarında keşfedildiğini vurgulayarak, San Jose'nin devlete ait olduğunu savunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en eski gemi batığında yeni buluntulara ulaşıldı
Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu: LPG taşıyan gemide patlama tehlikesi
ETİKETLER
#kolombiya
#ispanya
#San Jose Gemisi
#Batık Hazine
#Unesco Sözleşmesi
#Su Altı Keşf
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.