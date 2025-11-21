Üç asır önce batmıştı! Dünyanın en değerli batığı San Jose'nin eserleri gün yüzüne çıkarıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo petro'nun da katılımıyla su altı robotları kullanılarak yürütülen çalışmalarda 317 yıl önce Karayipler'de batan, "dünyanın en değerli batığı" olarak anılan İspanyol savaş gemisi San Jose'den bir gemi topu, altın ve bronz sikkeler ve bir porselen fincan çıkarıldı.

Yetkililer, batıktan çıkarılan eserlerin laboratuvar ortamında kapsamlı koruma ve analiz sürecine alınacağını, enkazdaki diğer eserlerin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İçerisinde toplam dğerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin edilen altın külçe, değerli taş ve mücevher bulunan İspanyol kalyonu, 1708'de İspanya Veraset Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından denizin dibine yollanmıştı.

Aralık 2015'te dönemin Kolombiya hükümeti, Karayip Denizi'nde batırılan San Jose'nin enkazını Cartagena açıklarında bulduğunu duyurmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YASAL ANLAŞMAZLIK

San Jose hazinelerinin kime ait olduğu konusunda hala pek çok tartışma yaşanıyor.

İspanya, 2001 UNESCO Sözleşmesi ile geminin egemen dokunulmazlığa sahip olduğu savını ileri sürerek hazinenin iadesini talep ediyor.

Kolombiya ise geminin kendi topraklarında keşfedildiğini vurgulayarak, San Jose'nin devlete ait olduğunu savunuyor.