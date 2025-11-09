Ünlü fenomen Suzanne Jackson’ın markası SoSu'da arsenik çıktı

İrlandalı influencer Suzanne Jackson’ın markası olarak ün yapan SoSu by Suzanne Jackson'da çıkan arsenik sonrası RAPEX uyarı yayınladı. Avrupa Birliği’nin tehlikeli ürünlere ilişkin hızlı uyarı sistemi RAPEX tüm kullanıcıları ellerindekilerini iade etmeleri için çağrıda bulundu.

SoSu by Suzanne Jackson'a ait bir far paletinde aşırı miktarda arsenik tespit edildi. Bunun üzerine Birleşik Krallık’ın en büyük eczane zinciri Boots'ta ve web sitesinde satıştan kaldırıldı.

RAPEX'TEN ARSENİK UYARISI

Avrupa Birliği’nin tehlikeli ürünlere ilişkin hızlı uyarı sistemi RAPEX üzerinden yapılan bildirimde, markanın “Peach Dreams” far paletinde aşırı miktarda arsenik bulunduğu açıklandı. Bunun üzerine Boots, yalnızca söz konusu ürünü değil, SoSu markasının tüm ürünlerini mağazalarından ve internet sitesinden geçici olarak çekti.

Boots, yaptığı açıklamada, “Peach oDreams Eyeshadow Palette satın alan müşteriler, ürünü derhal kullanmayı bırakmalı ve tam iade almak için en yakın Boots mağazasına geri getirmelidir.” ifadelerine yer verdi. Şirket, SoSu markasından ek güvenlik garantileri sağlanana kadar tüm ürünlerin satışını durdurduğunu duyurdu.

MARKA SESSİZ KALDI



Karar, makyaj ve kozmetik ürünlerinin satışlarının zirveye ulaştığı Noel alışveriş sezonu öncesinde geldi. Swatch’ın popüler bronzlaştırıcısı “Dripping Gold” dahil olmak üzere tüm SoSu ürünleri geçici olarak raflardan kaldırıldı.

Konuya ilişkin SoSu markası veya Suzanne Jackson tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.