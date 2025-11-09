Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ünlü fenomen Suzanne Jackson’ın markası SoSu'da arsenik çıktı

Influencer Suzanne Jackson’ın kurucu olduğu marka SoSu'da çıkan arsenikle ülke çalkalanıyor. Makyaj malzemeleri üreten markanın bir ürününde yüksek miktarda çıkan kanserojen madde sonrası toplatma kararı verildi.

KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 18:44

İrlandalı influencer Suzanne Jackson’ın markası olarak ün yapan SoSu by Suzanne Jackson'da çıkan arsenik sonrası RAPEX yayınladı. Avrupa Birliği’nin tehlikeli ürünlere ilişkin hızlı uyarı sistemi RAPEX tüm kullanıcıları ellerindekilerini iade etmeleri için çağrıda bulundu.

SoSu by Suzanne Jackson'a ait bir far paletinde aşırı miktarda arsenik tespit edildi. Bunun üzerine Birleşik Krallık’ın en büyük eczane zinciri Boots'ta ve web sitesinde satıştan kaldırıldı.

RAPEX'TEN ARSENİK UYARISI

Avrupa Birliği’nin tehlikeli ürünlere ilişkin hızlı uyarı sistemi RAPEX üzerinden yapılan bildirimde, markanın “Peach Dreams” far paletinde aşırı miktarda arsenik bulunduğu açıklandı. Bunun üzerine Boots, yalnızca söz konusu ürünü değil, SoSu markasının tüm ürünlerini mağazalarından ve internet sitesinden geçici olarak çekti.

Boots, yaptığı açıklamada, “Peach oDreams Eyeshadow Palette satın alan müşteriler, ürünü derhal kullanmayı bırakmalı ve tam iade almak için en yakın Boots mağazasına geri getirmelidir.” ifadelerine yer verdi. Şirket, SoSu markasından ek güvenlik garantileri sağlanana kadar tüm ürünlerin satışını durdurduğunu duyurdu.

MARKA SESSİZ KALDI


Karar, makyaj ve ürünlerinin satışlarının zirveye ulaştığı Noel alışveriş sezonu öncesinde geldi. Swatch’ın popüler bronzlaştırıcısı “Dripping Gold” dahil olmak üzere tüm SoSu ürünleri geçici olarak raflardan kaldırıldı.

Konuya ilişkin SoSu markası veya Suzanne Jackson tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

