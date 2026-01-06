Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

Venezuela son zamanların en çok konuşulan ülkesi oldu. ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi yakalanarak yargılanmak üzere New York’a götürüldü. Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu üretimi ve ticareti bulunuyor. Ancak dünyada büyük kesim Venezula’nın sahip olduğu petrol rezervi nedeniyle hedef alındığını düşünüyor. Ancak paylaşılan son veriler ülkenin sadece petrol zengini olmadığını gösterdi. Güney Amerika ülkesinin topraklarından doğal kaynak fışkırıyor…