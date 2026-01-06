Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

Ocak 06, 2026 13:59
1
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

Venezuela son zamanların en çok konuşulan ülkesi oldu. ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi yakalanarak yargılanmak üzere New York’a götürüldü. Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu üretimi ve ticareti bulunuyor. Ancak dünyada büyük kesim Venezula’nın sahip olduğu petrol rezervi nedeniyle hedef alındığını düşünüyor. Ancak paylaşılan son veriler ülkenin sadece petrol zengini olmadığını gösterdi. Güney Amerika ülkesinin topraklarından doğal kaynak fışkırıyor…

2
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

Venezuela dünyada en çok petrol rezervine sahip ülke olarak biliniyor. Devlet başkanının yurt dışına kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyonların nedeninin de ABD’nin ülkenin zengin petrol yataklarına sahip olma isteği olduğu iddia ediliyor. Ancak ortaya çıkan son bilgiler konunun sadece petrol olmadığını düşündürdü. Zira Venezuela birçok değerli doğal kaynağa sahip…

3
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

VENEZUELA’NIN DOĞAL KAYNAKLARI

ALTIN - 53 TON

4
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

KÖMÜR  - 10,2 MİLYAR TON

5
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

ELMAS  -  MİLYONLARCA KARAT/TAHMİNİ TİCARİ REZERVLİ

6
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

BOKSİT (ALÜMİNYUM HAMMADDESİ)  -  MİLYONLARCA TON

7
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

DEMİR  -  MİLYONLARCA TON

8
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

PETROL  -  303,2 MİLYAR VARİL

9
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

DOĞALGAZ

10
Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

BAKIR

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.