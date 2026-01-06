Venezuela sadece petrol zengini değilmiş! Doğal kaynakları dünyanın iştahını kabartıyor

Kategoriler
Venezuela son zamanların en çok konuşulan ülkesi oldu. ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi yakalanarak yargılanmak üzere New York’a götürüldü. Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu üretimi ve ticareti bulunuyor. Ancak dünyada büyük kesim Venezula’nın sahip olduğu petrol rezervi nedeniyle hedef alındığını düşünüyor. Ancak paylaşılan son veriler ülkenin sadece petrol zengini olmadığını gösterdi. Güney Amerika ülkesinin topraklarından doğal kaynak fışkırıyor…
Venezuela dünyada en çok petrol rezervine sahip ülke olarak biliniyor. Devlet başkanının yurt dışına kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyonların nedeninin de ABD’nin ülkenin zengin petrol yataklarına sahip olma isteği olduğu iddia ediliyor. Ancak ortaya çıkan son bilgiler konunun sadece petrol olmadığını düşündürdü. Zira Venezuela birçok değerli doğal kaynağa sahip…
ALTIN - 53 TON
KÖMÜR - 10,2 MİLYAR TON
ELMAS - MİLYONLARCA KARAT/TAHMİNİ TİCARİ REZERVLİ
BOKSİT (ALÜMİNYUM HAMMADDESİ) - MİLYONLARCA TON
DEMİR - MİLYONLARCA TON
PETROL - 303,2 MİLYAR VARİL
DOĞALGAZ
BAKIR