Yunanistan'da Piri Reis paniği! Sabah saatlerinde genelkurmaydan sürpriz emir

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri günün erken saatlerinde tüm Ege’ye yayılan geniş çaplı bir tatbikata başladı. Tatbikatın gerekçesi olarak Türk tarafının Piri Reis araştırma gemisine yönelik faaliyet duyuruları gösterildi.

DELTA GÜCÜ AKTİF EDİLDİ

Yunan ana akım medyasından Kathimerini'nin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis’in talimatıyla sürpriz biçimde başlatılan tatbikatta, ordunun müşterek “Delta Gücü” devreye sokuldu. Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından yapılan açıklamada, özel harekât planlarının uygulanmasına dönük hazırlıkların sınandığı ve operasyonel kapasitenin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

EGE VE EVROS’TA DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

Tatbikatın kapsamının yalnızca denizle sınırlı olmadığı, Ege’nin yanı sıra Evros bölgesini de kapsadığı ifade edildi. Açıklamaya göre kara ve deniz unsurlarının yanı sıra özel kuvvet birlikleri de teyakkuz durumuna geçirildi.

ÜÇ KUVVETE BİRDEN GÖREV EMRİ

Tatbikatta kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tamamı ile Genelkurmay’a bağlı Özel Harp Komutanlığı görev aldı. Kathimerini’nin aktardığına göre sabah saatlerinden itibaren 30 adada özel kuvvet unsurları konuşlandırıldı. Operasyona 60’tan fazla savaş uçağının ve donanmanın neredeyse tüm filosunun katıldığı bildirildi.