24°
Dünya
 Suat Vilgen

Yunanistan'da Piri Reis paniği! Sabah saatlerinde genelkurmaydan sürpriz emir

Türkiye'nin Piri Reis araştırma gemisi ile Ege’deki faaliyetleri, Yunanistan’ı sabaha karşı ani bir tatbikatla teyakkuz durumuna geçirdi. Yunan Genelkurmayının sürpriz emriyle üç kuvvet aynı anda alarma geçti.

KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
17.09.2025
10:28
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
10:28

Silahlı Kuvvetleri günün erken saatlerinde tüm Ege’ye yayılan geniş çaplı bir tatbikata başladı. Tatbikatın gerekçesi olarak Türk tarafının Piri Reis araştırma gemisine yönelik faaliyet duyuruları gösterildi.

DELTA GÜCÜ AKTİF EDİLDİ

Yunan ana akım medyasından Kathimerini'nin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis’in talimatıyla sürpriz biçimde başlatılan tatbikatta, ordunun müşterek “Delta Gücü” devreye sokuldu. Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından yapılan açıklamada, özel harekât planlarının uygulanmasına dönük hazırlıkların sınandığı ve operasyonel kapasitenin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yunanistan'da Piri Reis paniği! Sabah saatlerinde genelkurmaydan sürpriz emir

EGE VE EVROS’TA DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

Tatbikatın kapsamının yalnızca denizle sınırlı olmadığı, Ege’nin yanı sıra Evros bölgesini de kapsadığı ifade edildi. Açıklamaya göre kara ve deniz unsurlarının yanı sıra özel kuvvet birlikleri de teyakkuz durumuna geçirildi.

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Derhal vazgeçin!

ÜÇ KUVVETE BİRDEN GÖREV EMRİ

Tatbikatta kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tamamı ile Genelkurmay’a bağlı Özel Harp Komutanlığı görev aldı. Kathimerini’nin aktardığına göre sabah saatlerinden itibaren 30 adada özel kuvvet unsurları konuşlandırıldı. Operasyona 60’tan fazla savaş uçağının ve donanmanın neredeyse tüm filosunun katıldığı bildirildi.

#yunanistan
#tatbikat
#Ege Denizi
#piri reis
#araştırma gemisi
#Delta Gücü
#Türk-yunan İlişkileri
#Askeri Güçlendirme
#Dünya
