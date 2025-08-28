İş öncesi mülakat provası kariyerlere yön verecek: İstanbul'da ücretsiz bireysel danışmanlık hizmeti için son tarih belli oldu!

İstanbul
Sultanbeyli Belediyesi, iş hayatına hazırlananlara özel bir fırsat sunuyor. Program kapsamında her katılımcı için 45 dakikalık bireysel görüşme süresi ayrıldı. Adaylar, kariyer hedeflerini netleştirmek ve iş bulma süreçlerini daha verimli hale getirmek için sunulan 6 farklı başlıktan birini seçerek uzmanlardan birebir danışmanlık alabilecekler.
Eğitim içeriği ve seçilebilecek başlıklar şöyle:
Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların, 2 Eylül 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Randevu saatleri, başvuru yapan adaylara ayrıca bildirilecek.
Detaylı bilgi ve başvuru için Sultanbeyli Belediyesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.