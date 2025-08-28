İş öncesi mülakat provası kariyerlere yön verecek: İstanbul'da ücretsiz bireysel danışmanlık hizmeti için son tarih belli oldu!

Sultanbeyli Belediyesi, iş hayatına hazırlananlara özel bir fırsat sunuyor. Program kapsamında her katılımcı için 45 dakikalık bireysel görüşme süresi ayrıldı. Adaylar, kariyer hedeflerini netleştirmek ve iş bulma süreçlerini daha verimli hale getirmek için sunulan 6 farklı başlıktan birini seçerek uzmanlardan birebir danışmanlık alabilecekler.

Eğitim içeriği ve seçilebilecek başlıklar şöyle:

CV ve Ön Yazı Yazımı/Kontrolü: Profesyonel standartlarda bir özgeçmiş ve ön yazı hazırlama desteği.

Kariyer Hedeflerinin SMART Hale Getirilmesi: Belirsiz hedefleri somut, ölçülebilir ve ulaşılabilir adımlara dönüştürme.

SWOT Analizi ve Gelişim Planı: Güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfederek kişisel bir gelişim stratejisi oluşturma.

Mülakat Becerileri ve Teknikleri: Etkili iletişim, beden dili ve stratejik cevaplar üzerine pratik bilgiler.

İstihdam Desteği: Etkili iş arama yöntemlerini öğrenme ve doğru platformları kullanma.

Mülakat Simülasyonu: Gerçek bir iş görüşmesi deneyimi yaşama ve uzmanlardan anında geri bildirim alma fırsatı.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların, 2 Eylül 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Randevu saatleri, başvuru yapan adaylara ayrıca bildirilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için Sultanbeyli Belediyesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.