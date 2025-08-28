Menü Kapat
27°
 Merve Yaz

YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar

Milyonlarca üniversite öğrenci adayının beklediği YKS yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya ilginç bir tablo çıktı. 179 aday eksi netle çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri gibi bölümlere yerleşmeyi başardı.

YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.08.2025
09:51
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
09:51

sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanmasıyla sona erdi. Milyonlarca öğrenci hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere yerleşmeyi başardı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması, ilginç bir tabloyu da ortaya koydu.

YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar

YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmenin önü açıldı.

YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar

EKSİ NETLE ÜNİVERSİTE BURSU

2023’te 107, 2024’te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteye girmeyi başarmıştı.

YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar

Bu yıl ise 179 adayın eksi netle üniversiteli olduğu öğrenildi.

Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi bölümlerinin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var.

YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar

Üstelik bu öğrencilerin içinde kazananlar da var. Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; üstelik bu öğrencilerin içinde burs kazananlar da var.

