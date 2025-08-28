YKS tercih sonuçları sonrası ilginç tablo! Sınavda sıfır çekip burs aldılar

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanmasıyla sona erdi. Milyonlarca öğrenci hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere yerleşmeyi başardı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması, ilginç bir tabloyu da ortaya koydu.

YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmenin önü açıldı.

EKSİ NETLE ÜNİVERSİTE BURSU

2023’te 107, 2024’te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteye girmeyi başarmıştı.

Bu yıl ise 179 adayın eksi netle üniversiteli olduğu öğrenildi.

Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; üstelik bu öğrencilerin içinde burs kazananlar da var.