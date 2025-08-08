Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

LGS yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı

LGS'de 1. nakil başvuru sonuçları belli oldu. 2025 LGS kapsamında istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler ilk nakil başvurularını 4-6 Ağustos tarihlerinde yapmıştı. Nakil sonuçları bugün www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 10:26

Haziran ayında başlayan süreci devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 4 Ağustos’ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları açıkladı. Adaylar sonuçları birinci nakil sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı


Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 2’nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanırken nakil başvuruları da aynı gün başladı. Binlerce aday sistem üzerinden nakil işlemlerini tamamladı. LGS 1. nakil başvuru sonuçları resmi internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı

LGS NAKİL TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar açıklanıyor

14-24 Temmuz: Tercih dönemi

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları
8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları

22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması

1-4 Eylül: Yatılı başvuruları

5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları

LGS nakil sonuçları nereden bakılır? MEB 1. nakil başvuru sonuç ekranı bugün açılacak
