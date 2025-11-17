MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında kritik gün! Gözler tercih kılavuzunda

TERCİHLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aday öğretmenler, T.C. kimlik numarası ve bireysel şifresi ile sisteme giriş yaparak tercihte bulunabilecek.

İlk aşamada adaylar başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak. Aynı zamanda tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.

Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işaretleyecek.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.