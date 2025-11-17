MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında kritik gün! Gözler tercih kılavuzunda

Kategoriler
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında beklenen gün geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler 17 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Adaylar, başvurularını e-devlet üzerinden 21 Kasım’a kadar tamamlayabilecek. Bu kapsamda gözler MEB tarafından yayınlanacak tercih kılavuzuna çevrildi.
On binlerce öğretmen adayının gözü bugün MEB sözleşmeli öğretmen tercih kılavuzunda. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri alanlar Bakanlığın yayınladığı kılavuzdan 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Belirlenen tarihler arasında yapılan başvuruların ardından değerlendirme neticesinde 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Öğretmenler Günü’ne denk gelen 24 Kasım’da açıklanacak. İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre 17 Kasım tarihi kritik bir önem taşıyor. Zira 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17 Kasım’da başlıyor.
MEB’in tercih kılavuzuna göre adaylar sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 17 Kasım ile 21 Kasım saat 16.00 tarihleri arasında yapabilecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aday öğretmenler, T.C. kimlik numarası ve bireysel şifresi ile sisteme giriş yaparak tercihte bulunabilecek.
İlk aşamada adaylar başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak. Aynı zamanda tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.
Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işaretleyecek.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
Sözlü sınavda 60 ve üzeri alanların tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Atamalarda sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak.
Sözlü sınav başarı puanının eşit olması durumunda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
15 bin adayın mesleğine kavuşacağı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar atama sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.