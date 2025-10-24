29 Ekim'de bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yolcular, çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.