Zorunlu trafik sigortası tarifesi belli oldu! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 34 lira olarak kayıtlara geçti.