Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Zorunlu trafik sigortası tarifesi belli oldu! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

Kasım 06, 2025 15:04
1
Zorunlu trafik sigortası tarifesi belli oldu! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

Türkiye'de ortalama 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı. Zorunlu trafik sigortası primlerinde kasım ayında ortalama %1 oranında artış yapıldı.

İşte kasım ayına ait azami prim tablosu ve taşıtların türüne göre ödenecek sigortalar rakamlar...

 

2

Sigorta Bilgi Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde kasım ayında ortalama %1 oranında artış yapıldı. Bu güncelleme, tüm araç gruplarında geçerli olacak şekilde fiyatlara yansıtılacak.

3

İSTANBUL'DA TRAİĞE ÇIKMANIN MALİYETİ

Yeni tarifeye göre İstanbul'da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak sürücüler 14 bin 991 TL ödemeden trafiğe çıkamayacak. 4. basamaktaki İstanbullu bir sürücü, ekim ayında 14 bin 763, eylül ayında ise 14 bin 612 lira azami prime tabi tutuluyordu.

4

Öte yandan, İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu.

5

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 245 lira oldu.

6

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 34 lira olarak kayıtlara geçti.

 


 

7

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 34 lira olarak kayıtlara geçti.

8

TAKSİ SİGORTASI

Kasım ayında taksilerin sigortalarında da artış yaşandı. İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira, sekizinci basamaktaki prim tutarı 19 bin 644 lira oldu.

Bu tutar Ankara'da en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük 19 bin 88 lira; İzmir'de en yüksek 111 bin 190 lira, en düşük de 18 bin 532 lira olarak belirlendi.

9

ZİRVE OTOBÜSLERİN 

Trafik sigortasında en yüklü maliyet ise yine otobüslerin oldu. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 282 bin 495 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 46 bin 136 lira olarak kayıtlara geçti.

Sigortasız araç kullanmanın cezası 2025 yılı için 993 TL olarak belirlenmişti. Sigortasız araç kullananlara, cezai yaptırımın yanı sıra polis tarafından aracın sigortasız olduğunun tespit edilmesinin ardından trafikten men edilme cezası uygulanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.