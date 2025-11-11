500 bin esnaf müjde bekliyor: Tarih verilmişti! Vergide yeni adım gelecek mi?

Büyükşehirlerdeki esnaflar, 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilecek. Uygulama başlamadan önce hem esnaf temsilcilerinden, hem muhalefetten hem de MHP’den bu konuda yeni bir adım atılması talebi geldi. 2021 yılında yapılan bir düzenleme ile kazançları basit usulde tespit olunan yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulmuştu. Bu düzenleme özellikle dar gelirli küçük esnafa nefes aldırmıştı.