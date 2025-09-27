Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

ABD'yi satmaya son! Yatırımcılar yön değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “Kurtuluş Günü tarifeleri” sonrasında Wall Street’te “Sell America” yani “Amerika’yı sat” söylemi hız kazanmıştı. O dönemde ABD hisseleri, tahvilleri ve dolar aynı anda değer kaybetmiş, bu sıra dışı tablo yatırımcıların güvenini sarsmıştı.

ABD’yi satmaya son! Yatırımcılar yön değiştirdi
2025’in ilk yarısında yabancı yatırımcılar ABD hisselerine bağlı kaldı. Ned Davis Research’e göre, yılbaşından haziran sonuna kadar yabancı yatırımcıların ABD’de tuttukları finansal varlıkların yüzde 30’dan fazlası hisse senetlerinde kaldı. Bu oran, uzun vadeli ortalamanın (yaklaşık %19) oldukça üzerinde.

ABD’yi satmaya son! Yatırımcılar yön değiştirdi

VERGİLERİN ETKİSİ SANDIĞI KADAR AĞIR OLMADI

Piyasalardaki ilk paniğin kısa sürede yatışmasının en önemli nedeni, şirketlerin gümrük vergilerinin etkisini beklenenden daha iyi yönetmesi oldu. Citi’nin hesaplamalarına göre, ABD’de fiili gümrük vergisi oranı yüzde 9 civarında. Bu oran, teorik yüzde 18 seviyesinin yarısına denk geliyor. Stoklama, istisnalar ve düşük kâr marjları, yükün hafiflemesine katkı sağladı.

Faizlerin gerilemesi ve ABD büyümesine dair iyimserliğin artması da yatırımcı güvenini yeniden destekledi. Yine de Trump’ın son hamleleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert çıkışları, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

ABD’yi satmaya son! Yatırımcılar yön değiştirdi

ULUSLARARASI PİYASALAR ÖNE ÇIKSA DA FARK KAPANIYOR

Nisan ayında ABD varlıklarıyla birlikte güvenli liman sayılan tahviller ve dolar da satış yemişti. Bu süreçte uluslararası hisseler ABD’yi yüzde 17’ye kadar geride bırakmıştı. Fakat yaz aylarına gelindiğinde fark 10 puana kadar düştü.

Winthrop Capital CIO’su Adam Coons’a göre bu tablo, “baharda yaşanan aşırı tepkinin normale dönmesi.”

ABD’yi satmaya son! Yatırımcılar yön değiştirdi

ABD HİSSELERİ NEDEN HÂLÂ CAZİP?

Yabancı yatırımcıların ABD’den kopmamasının en güçlü nedeni teknoloji sektörü. Truist’in yatırım direktörü Keith Lerner, “Uluslararası piyasalarda teknoloji ağırlığı düşük. ABD’nin asıl avantajı burada” diyor.

ABD Merkez Bankası’nın , resesyon kaygılarının hafiflemesi ve Washington’dan gelen yeni mali teşvik sinyalleri de yatırım ortamını destekliyor. Dolar ise ilkbahardaki sert düşüşten sonra dengeye oturdu.

ABD’yi satmaya son! Yatırımcılar yön değiştirdi
ETİKETLER
#Ekonomi
#faiz indirimleri
#yabancı yatırımcı
#Abd Hisseleri
#Teknoloji Sektörü
#Ekonomi
