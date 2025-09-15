Adıyaman Dernekler Federasyonu 5. Olağan Kongresi büyük coşkuya sahne oldu

Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Düğün Sarayı’nda binlerce Adıyamanlının katılım sağladığı kongre, Kuran-ı Kerim tilaveti, şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

YENİ DÖNEME GENÇLERE YÖNELİK PROJELER DAMGA VURACAK

Açılış konuşmasını yapan Adıyaman Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, federasyonun birleştirici gücüne vurgu yaparak “Adıyamanlıların birliği ve beraberliği bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Bu çatı altında hemşehrilerimizin kardeşliğini, dayanışmasını ve gücünü daha da büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem felaketinde hem havadan hem karadan uçak ve TIR’larla memleketimize en hızlı yardım ulaştıran STK’lardan biri olduk. Yeni dönemde federasyon bütçemizin önemli bir kısmını genç hemşehrilerimize yönelik projelerde kullanacağız. Milli ve manevi değerleri olan, Adıyaman kültürünü nesilden nesile aktaracak bir gençlik için çalışacağız. Ortak gayemiz Adıyaman’ımız için aynı heyecan ve kararlılık ile hizmet etmeye devam edecek, her daim hemşehrilerimizin yanında olacağız.” dedi.

Konuşmacılar federasyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla Adıyamanlıların dayanışmasına ve şehrin ortak menfaatlerine önemli katkılar sunduğu konusunda ortak fikirlerini beyan ederken Gazze’de yaşanan savaşın biran önce sonlanması konusunda büyük çaba harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretlerine vurgu yapıldı ve akan Müslüman kanının sonlanması için dualar edildi.

SİYASET İŞ DÜNYASI VE STK’LARDAN YOĞUN KATILIM

Kongreye; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Özkaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, önceki dönem Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Adıyaman Vakfı Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanları ile çok sayıda Adıyamanlı katıldı.

SEVİÇTEKİN YENİDEN BAŞKAN

Adıyaman Dernekler Federasyonu 5. Olağan Kongresinde tek aday olan Hüseyin Sevinçtekin güven tazeleyek yeniden başkanlığa seçildi.

İŞTE YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEN İSİMLER

Başkan HÜSEYİN SEVİNÇTEKİN, Abuzer DEMİR, Abdulbaki DURMUŞ, Abdulgani TEKİN, Enes ÇİNGAY, Murat YÜCETÜRK, Kemal TANRIVERDİ, Mustafa BAYRAM, Lütfü KOÇ, Mustafa YILMAZ, Abdurrahman KURTBEY, Fethi YİĞİT, Lütfü Sav Mustafa BEKTAŞ, Abubekir MEMİŞ, Abuzer AYDOGDU, Habip CEYLAN Mahmut AKKÖSEM, Nurettin ALPDAĞ Haci KONAN, Medet ÖCAL, Özeyir ORHAN, Abuzer KARAHAN, Hakan MAMAŞ, Mehmet DEMİRHAN, Resul MEMİŞ, Ahmet KURTBEY, Hamit PEKER, Mehmet DEMİRKOL, Salih AVCI, Ahmet SALMIŞ, Hasan SÜT, Mehmet Gülin KARATAŞ ,Sami TÜRKAN, Ahmet ŞAHİN, Hüseyin BAYER, Mehmet KARATAŞ, Bayram ÖZCAN, Hüseyin POLAT, Mehmet MÜSLİHAN, Bekir AKGÜL Hüseyin Orhan KARAMAN, Mehmet TORBALI, Beşir BAYIK, Hüseyin TEKE, Mehmet TUGLUK Servet DURMUŞ Şevket ARSLAN, Şevket KAPLAN, Şükrü ORAK Bilal TATAR İbrahim ÖKTÜLMÜŞ, Mehmet GÖKSU Bozan AKCAN İbrahim ÖZTÜRK Mehmet GÜNEŞ, Tahsin BARUT, Yasin SEVİNÇHAN, Cemil KESKİN, İsmail ÖZLEMİŞ, Mehmet KARTAL, Celal SONKAYA, İsmet İNAN, Muhammed Bayram KAYA, Yusuf ÇİÇEK, Gençlik Kolları Başkanı, Mahmut IŞIK