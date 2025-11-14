Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Motorine geçtiğimiz hafta gelen zamların ardından benzine de zam ihtimali sürücülerin bütçesini yakından ilgilendiriyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı.
Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor. Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
Motorin litre fiyatı: 58.64 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.94 TL
Motorin litre fiyatı: 58.98 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL