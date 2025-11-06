Akaryakıta zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine yarından geçerli olmak üzere zam geleceği öğrenilirken; benzin, motorin ve LPG'nin 6 Kasım 2025 perşembe günü fiyatları da belli oldu.