Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Aralık 14, 2025 15:12
Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Almanya’da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan, memleketi Elazığ’a dönerek 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğiyle kendi işinin patronu oldu. İşte Almanya'dan Elazığ'a ulaşan başarı hikayesinin detayları...  

 



 



 

Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan (35), 2020 yılında Almanya'ya gitti. Varan, Almanya'da geçirdiği 4 senenin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Memleketi Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Varan, bir yakınının hindi çiftliği kurduğunu ve işlerinin de güzel olduğunu öğrendi. 

Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Yakınından ve çevresinden çiftlik hakkında bilgiler alarak işe koyulan Varan, merkeze bağlı Kıraç köyünde 10 dönüm alan üzerine hindi çiftliği kurdu. Fiyatları bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişen hindiler Elazığ'da hindi severleri bekliyor. 

Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Çevre illere sipariş gönderemediklerini belirten işletme sahibi Murat Varan, "Nasip olursa eğer ilerleyen zamanlarda da çevre illere açılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Çiftlik hakkında bilgiler veren işletme sahibi Murat Varan, "Yurtdışında 4 buçuk sene kadım. Orayı beğendik güzel fakat memleketimiz gibi değil. Yatırımımızı buraya yaptık. Ondan dolayı da temelli olarak dönüş sağladık. Bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış şekilde devam ettiriyoruz. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz. 

Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Çok şükür fazla bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum. 

Almanya'dan Elazığ'a döndü: Kendi işinin patronu oldu! Tanesi 3.500 liraya kadar çıkıyor

Elazığ'da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz" dedi.

