19°
 Murat Makas

Altın artarken gümüş fiyatları sürpriz yaptı! Yıl sonu için çarpıcı tahmin: 4 kat artacak

Güvenilir liman altın fiyatları artışını sürdürürken gümüş fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Değerli metale olan ilgi artarken gümüş fiyatlarının yıl sonuna kadar artacağı ön görülüyor. Ekonomistler gümüşün mevcut seviyeden dört kat artmasını bekliyor.

Altın artarken gümüş fiyatları sürpriz yaptı! Yıl sonu için çarpıcı tahmin: 4 kat artacak
yatırımcıları yıl sonu için fiyatlarını da yakından takip ediyor. ABD'de kapanma riskleri, 'in faiz indirimi ve doların zayıflaması nedeniyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın değer kazanmıştı. Ancak yatırımcıların alternatif değerli metallere yönelmesiyle gümüş %2'nin üzerinde artışla 14 yılın zirvesine çıkarken, platin %3 değer kazandı.

Altın artarken gümüş fiyatları sürpriz yaptı! Yıl sonu için çarpıcı tahmin: 4 kat artacak

KISA VADELİ TAHMİN

Altın 3.826 dolar civarında işlem görüyor ve bu fiyat aralığında devam etmesi halinde 3.860-3.906 dolar aralığını hedefliyor. Gümüş ise 47,14 dolar seviyesinde 47,75-48,90 dolar aralığını hedefliyor.

Fxempire’de yer alan detaylarda gümüş, dik bir yükselen kanal içindeki kazanımlarını sürdürerek 47,14 dolardan işlem görüyor. Gümüş 46,65 doların üzerinde tutunamazsa, 45,90-45,55 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 47,75 doların üzerinde kalıcı bir kapanış, yükseliş momentumunu güçlendirerek 48,90 dolara giden yolu açabilir.

Altın artarken gümüş fiyatları sürpriz yaptı! Yıl sonu için çarpıcı tahmin: 4 kat artacak

Toplam gümüş talebinin yarısından fazlası artık endüstriyel kullanımlardan kaynaklanıyor. Gümüş, özellikle elektronik ve güneş enerjisi gibi sektörlerde yaygın endüstriyel kullanımlara sahip.

GÜMÜŞ 4 KAT ARTACAK

MSN’de yer alan detaylarda ise Raghunath Capital'den Dr. Sourav Choudhary, gümüş fiyatlarının mevcut seviyeden dört kat artmasını bekliyor.

Altın artarken gümüş fiyatları sürpriz yaptı! Yıl sonu için çarpıcı tahmin: 4 kat artacak

Choudhary, "Altının Ocak 2024'ten bu yana %60'lık yükselişi etkileyici, ancak asıl yükseliş gümüşte yatıyor. Tarihsel olarak, altın yükseldiğinde gümüş de çılgına döner. Altın-gümüş oranı, 63:1 ortalamasına kıyasla 87:1'de seyrederken, gümüş patlayıcı bir çıkışa hazır. Basit bir ortalamaya dönüş %40'ın üzerinde kazançlara işaret ediyor, ancak momentum bir aşırı yükselişe yol açarsa ki bu sıklıkla olur gümüş buradan kolayca dört katına çıkabilir" dedi.

