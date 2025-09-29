Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşların güvenli limanı olan altın, sürekli artışlarla gündemde. Yıl sonuna kadar hangi seviyelere geleceği ise oldukça merak konusu oldu. Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz; 'Altını olan bence satmasın' diyerek güçlü bir artış daha beklediklerini ifade etti. İşte detaylar...

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 15:19

Son dönemde hızla yükselişte olan , yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin en güvenli limanı oldu. Altın fiyatlarındaki artışlar birikim yapanları memnun ederken, beraberinde de; 'Acaba bozdurulmalı mı yoksa daha da artacak mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

, konusunda kararsız kalanlar için Tgrthaber.com'a özel açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, altın fiyatlarının yıl sonunda hangi seviyelerde olacağını, beklentilerini ve alım satım tavsiyelerini sıraladı.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun ile yaptığı röportajda; 'Elinizdeki altınları satmayın' uyarısında bulunan Eryılmaz, şöyle devam etti:

ALTIN YIL SONU NE KADAR OLACAK?

Altın’ın yıl sonu fiyatı kaç TL’yi bulur?

Vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü aracı altın, yıl sonunda 5600-5700 TL seviyelerine gelecektir. Bu sebeple yatırım ve birikim yapanlara, şu anda acil değilse altın satmayın uyarısı yapıyoruz.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

ALTIN ALDIKÇA FİYATI YÜKSELİYOR

Artan altın fiyatları ne zaman sabitlenir?

Türkiye’de altın fiyatları, uzun süredir yatay biçimde ilerlediği için alım fırsatını da beraberinde getirdi. Ancak ağustos ayı itibariyle artış yönüne geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar da bu artıştan faydalanabilmek adına altın satın aldı. Altın alındıkça da paralel şekilde fiyatları yükseldi.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

Tabii bu rakamların aşağıya inmesini beklemiyoruz ancak, bir süre yeniden sabit bir şekilde seyredebilir. Yakın vadede sabit ilerlemesini beklediğimiz altın fiyatları, yeni yılda hızla artışa geçecek.

YAKIN TARİHTE SATIŞ YAPMAYIN!

Altın almak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?

Altın gündemini haberlerden de takip ederek, en uygun şekilde satın almalarını tavsiye ediyorum. Altın alış-satış konusuna karşı bir pozisyon alsınlar. Ancak çok yüklü altın almasınlar. Temkinli olsunlar, altınlarını ve gümüşlerini yakın tarihte satmasınlar.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

YENİ YILDA ALTIN DAHA DA ARTACAK!

2026’nın ilk yarısında da güçlü bir artış bekleniyor. Vatandaşlar birikim ve yatırım olarak aldıkları altını satmamaya dikkat etsin.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzman isim uyardı: Satış yapmayın!

CUMA GÜNÜNÜ BEKLEYİN

Cuma günü Amerika’da Tarım İş İstihdam verisi var. O veri altının geleceği için çok önemli. Veriler güçlü gelirse eğer, altın ve gümüşte bir miktar düşüş görülebilir. O nedenle, altın alacakların cuma günü gelecek veriye de dikkat etmeleri gerekir.

Altın fiyatlarında tarihi rekor! Yükseliş devam ediyor: İşte 29 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları
