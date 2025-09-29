Altın haftayı rekorla açtı! Yükseliş devam ediyor: İşte 29 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Rekorlara doymayan altın haftayı yine yükselişle açtı. Yeni haftayla birlikte altın piyasasında hareketlilik başladı. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Vatandaşlar da 'Gram altın , çeyrek altın ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Eylül 2025 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.069,56

SATIŞ(TL) 5.070,21

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 8.503,00

SATIŞ(TL) 8.552,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 34.337,00

SATIŞ(TL) 34.856,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.745,35

SATIŞ(TL) 4.949,32