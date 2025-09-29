FED Başkanı Powell kovuldu mu? Trump'ın paylaşımı piyasaların gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump seçildiği günden bu yana FED Başkanı Powerll ile faiz konusunda anlaşmazlık yaşıyordu. Trump düşük faiz politikasını desteklerken, Powell ise faizler konsujnda temkinli davranmayı tercih ediyordu. Yaşanan bu görüş ayrılığı ikili arasında gerginliğe ve piyasalarda tedirginliğe neden oluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son yaptığı paylaşım ise bu gerginliği arttırdı. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından FED Başkanı Powell kovuldu mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FED BAŞKANI POWELL KOVULDU MU?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir karikatür paylaştı. Karikatürde Trump, Powell'a "You're Fired (Kovuldun)" dediği yer aldı. Ancak Trump'ın paylaşımının ardından Powell'ın görevi bıraktığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ABD yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

POWELL NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

Jerome Powell, 2012'de ABD Başkanı Barack Obama tarafından FED Yönetim Kurulu'na aday gösterildi. ABD Senatosu tarafından adaylığının onaylanmasının ardından göreve başladı. 2018 yılında ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından FED Başkanlığı'na aday gösterilmişti. ABD senatosu tarafından Powell'ın FED Başkanı adaylığı da onaylandı ve göreve başladı. 21 Kasım 2021 tarihinde ise ABD Başkanı Biden tarafından FED Başkanlığı'na ikinci kez aday gösterilerek görevine devam etti.