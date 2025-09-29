Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

FED Başkanı Powell kovuldu mu? Trump'ın paylaşımı piyasaların gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından FED Başkanı Powell kovuldu mu sorusu gündeme geldi. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından FED Başkanı'nın kovulup kovulmadığı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED Başkanı Powell kovuldu mu? Trump'ın paylaşımı piyasaların gündeminde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:00

ABD Başkanı seçildiği günden bu yana Başkanı Powerll ile konusunda anlaşmazlık yaşıyordu. Trump düşük faiz politikasını desteklerken, Powell ise faizler konsujnda temkinli davranmayı tercih ediyordu. Yaşanan bu görüş ayrılığı ikili arasında gerginliğe ve piyasalarda tedirginliğe neden oluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son yaptığı paylaşım ise bu gerginliği arttırdı. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından FED Başkanı Powell kovuldu mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FED Başkanı Powell kovuldu mu? Trump'ın paylaşımı piyasaların gündeminde

FED BAŞKANI POWELL KOVULDU MU?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir karikatür paylaştı. Karikatürde Trump, Powell'a "You're Fired (Kovuldun)" dediği yer aldı. Ancak Trump'ın paylaşımının ardından Powell'ın görevi bıraktığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ABD yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

FED Başkanı Powell kovuldu mu? Trump'ın paylaşımı piyasaların gündeminde

POWELL NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

, 2012'de ABD Başkanı Barack Obama tarafından FED Yönetim Kurulu'na aday gösterildi. ABD Senatosu tarafından adaylığının onaylanmasının ardından göreve başladı. 2018 yılında ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından FED Başkanlığı'na aday gösterilmişti. ABD senatosu tarafından Powell'ın FED Başkanı adaylığı da onaylandı ve göreve başladı. 21 Kasım 2021 tarihinde ise ABD Başkanı Biden tarafından FED Başkanlığı'na ikinci kez aday gösterilerek görevine devam etti.

ETİKETLER
#fed
#jerome powell
#donald trump
#faiz
#abd ekonomisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.