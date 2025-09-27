'Polisim' yalanıyla büyük vurgun! Vatandaşları kandırıp 2 milyonluk gram altın toplamışlar

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Mezitli İlçe Emniyet ekipleri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar için operasyonun düğmesine bastı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda çete üyleri M.B., M.Y.A. , C.S. ve F.O. kıskıvrak yakalandı.

2 MİLYONLUK GRAM ALTIN

Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 milyon 600 bin TL değerinde 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden C.S.,F.O. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan, tutuklanan M.B.'nin aynı konu ve yöntemle suça karıştığı 6 faili meçhul dosyanın da aydınlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin telefonla konuşarak bir kadını dolandırıp çantayı alıp gitme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.