29 Eylül ne günü? Dünya Kalp Günü mesajları ve sözleri

Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarından biri olan Kalp ve Damar Hastalıkları için farkındalık oluşturmak amacıyla her sene 29 Eylül günü kutlanan özel güne dair en güzel mesajlar ve farkındalık içeren sözleri sizler için derledik.

29 EYLÜL NE GÜNÜ?

Göğüs ağrısı (Angina Pektoris), Nefes darlığı, Çarpıntı ve bayılma gibi belirtilerin yaşandığı kalp hastalıklarında farkındalık oluşturmak adına her yıl 29 Eylül tarihinde, Dünya Kalp Günü kutlamaları yapılıyor. Günün amacı Kalp ve Damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak oluştururken bir yandan da toplumu bu konuda bilinçlendirmek oluyor. Bu nedenle her sene 29 Eylül tarihinde Dünya Kalp Günü kutlanıyor.





DÜNYA KALP GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

Kalbine iyi bak, çünkü o senin en değerli hazinendir.

Dünya Kalp Günü’nde sağlıklı kalbin gücünü kutluyoruz.

Güçlü bir kalp, güçlü bir yaşam demektir.

Kalbini sev, hayatını sev!

Kalbinin ritmi, yaşamının melodisidir.

Sağlıklı bir kalp, mutlu bir geleceğin anahtarıdır.

Kalbini koru, yarınlara umutla bak.

Kalbin sesini duy, sana sağlığını fısıldar.

Sevgiyle atan bir kalp, dünyayı güzelleştirir.

Bugün kalbin için bir adım at, yarın daha sağlıklı uyan.

Kalp sağlığına yatırım, hayata yatırımdır.

Kalbine dikkat et, hayatına ışık kat.

Kalbin sana emanet, sen ona sahip çık.

Bir tebessüm, bir sevgi sözü; kalp için en güzel ilaçtır.

Dünya Kalp Günü, sağlıklı yaşamın çağrısıdır.

Kalbini ihmal etme, onu yaşat!

Sağlıkla atan bir kalp, en büyük mutluluktur.

Kalbin ritmini dinle, seni hayata çağırıyor.

Kalp sağlığına dikkat etmek, kendine en güzel hediyedir.

Kalbine yük olma, ona sevgiyle yaklaş.

Kalbin senin pusulandır, doğru yönü gösterir.

Dünya Kalp Günü’nde küçük adımlar, büyük değişimlere yol açar.

Sağlıklı beslen, bol gül, çok sev: Kalbin mutlu olsun.

Kalbine zaman ayır, hayatına değer kat.

Kalbine değer ver, çünkü yaşam orada başlar.

Sağlıklı bir kalp, sevgi dolu bir ömür demektir.

Kalbine iyi bak ki, sevdiklerine uzun yıllar sarılabil.