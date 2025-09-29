Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Petrol fiyatları yeniden geriledi

Kuzey Irak’tan Türkiye üzerinden petrol ihracatının başlaması ve OPEC+’nın kasımda üretimi artıracağı beklentisi piyasaları aşağı çekti.

Haber Merkezi
29.09.2025
10:07
29.09.2025
10:07

, tarafındaki gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. Kuzey Irak’ın Türkiye üzerinden ham petrol ihracatını yeniden başlatması ve +’nın kasım ayında üretim artışı planladığına dair haberler fiyatlarda baskı oluşturdu.

BRENT 69 DOLARIN ALTINI TEST ETTİ

ham petrol vadeli kontratları sabah saatlerinde 40 sent, yani yüzde 0,57 gerileyerek varil başına 69,73 dolara düştü. ABD Batı Teksas (WTI) petrolü ise 43 sent, yüzde 0,7 kayıpla 65,29 dolardan işlem gördü. Böylece cuma günü kaydedilen kazanımların büyük kısmı geri verilmiş oldu.

Analistler, Brent petrol için destek seviyelerini 69,63 ve 68,92 dolar olarak gösterirken; direnç noktalarının 70,43 ve 70,77 dolar bandında bulunduğunu belirtiyor.

KUZEY IRAK BORU HATTI YENİDEN DEVREDE

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Ceyhan Limanı’na giden boru hattından günde 180-190 bin varil petrol pompalamaya başladı. ABD’nin de destek verdiği bu adımın, zamanla günlük 230 bin varile çıkması bekleniyor.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI SİNYALİ

Öte yandan OPEC+, kasım ayındaki toplantısında en az 137 bin varillik yeni bir üretim artışı onaylamaya hazırlanıyor. Ancak mevcut üretimin, hedeflenen seviyenin 500 bin varil altında kaldığı da vurgulanıyor. Uzmanlara göre kartel, yükselen fiyatlar karşısında pazar payını geri almaya çalışıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER HÂLÂ GÜNDEMDE

Piyasalarda baskı yaratan arz haberlerine karşın, jeopolitik riskler fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına düzenlediği drone saldırıları, Brent ve WTI fiyatlarını yüzde 4’ün üzerinde artırarak hazirandan bu yana en güçlü haftalık yükselişi getirmişti.

Ayrıca, BM’nin İran’ın nükleer programı nedeniyle yaptırımları yeniden devreye alması da bölgedeki gerginliği tırmandırıyor. Bu gelişmeler, petrol piyasasında dalgalanmanın süreceğine işaret ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#wtı petrol
#opec
#Brent
#arz
#Jeopolitik Riski
#Kuzey Irak
#Ekonomi
