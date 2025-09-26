Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı

Petrol fiyatları, jeopolitik gelişmelerin gölgesinde yükselişini sürdürüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli kontratları cuma günü varil başına 65 doların üzerine çıkarak üç haftanın zirvesine dayandı. Böylece haziran başından bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

RUSYA’YA BASKILAR FİYATLARI TETİKLİYOR

Rusya’nın enerji sektörüne yönelik çatışma kaynaklı baskılar, fiyatlarda yukarı yönlü hareketin önünü açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya’dan petrol ithalatını durdurma çağrısı da Moskova üzerindeki kısıtlamaları artırmayı amaçlıyor.

İHRACAT SINIRLAMALARI GÜNDEMDE

Hafta başında Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına düzenlediği saldırılar, Moskova’yı ihracat kısıtlamalarını ve üretim kesintilerini gündeme almaya itti. Bu ihtimal, piyasalarda arz endişesini daha da büyüttü.

DENGEYİ SINIRLAYAN FAKTÖRLER

Öte yandan Kuzey Irak’tan petrol ihracatının yeniden başlaması, fiyatlardaki artışı kısmen frenledi. Ayrıca ABD’de faiz indirimine dair beklentilerin zayıflaması da ekonomik büyüme potansiyeline gölge düşürdü ve talep tarafında baskı yarattı.