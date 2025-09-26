Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı

Rusya’ya yönelik baskılar ve ihracat kısıtlamaları, piyasada arz endişelerini artırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:21

, jeopolitik gelişmelerin gölgesinde yükselişini sürdürüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli kontratları cuma günü varil başına 65 doların üzerine çıkarak üç haftanın zirvesine dayandı. Böylece haziran başından bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı

RUSYA’YA BASKILAR FİYATLARI TETİKLİYOR

’nın enerji sektörüne yönelik çatışma kaynaklı baskılar, fiyatlarda yukarı yönlü hareketin önünü açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya’dan petrol ithalatını durdurma çağrısı da Moskova üzerindeki kısıtlamaları artırmayı amaçlıyor.

Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı

İHRACAT SINIRLAMALARI GÜNDEMDE

Hafta başında Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına düzenlediği saldırılar, Moskova’yı ihracat kısıtlamalarını ve üretim kesintilerini gündeme almaya itti. Bu ihtimal, piyasalarda arz endişesini daha da büyüttü.

Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı

DENGEYİ SINIRLAYAN FAKTÖRLER

Öte yandan Kuzey Irak’tan petrol ihracatının yeniden başlaması, fiyatlardaki artışı kısmen frenledi. Ayrıca ABD’de faiz indirimine dair beklentilerin zayıflaması da ekonomik büyüme potansiyeline gölge düşürdü ve talep tarafında baskı yarattı.

Petrol fiyatları üç haftanın zirvesine dayandı

ETİKETLER
#Türkiye
#rusya
#petrol fiyatları
#enerji krizi
#Jeopolitik Riski
#Arz Endişesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.